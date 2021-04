Como una bola de lodo, que crece y crece, resulta indetenible la polémica en torno a la familia Pinal. Y esta vez le tocó el turno a Alejandra Guzmán para hablar de las acusaciones de su hija Frida Sofía, la joven de 29 años que asegura que su abuelo Enrique Guzmán la “manoseba” a los 5 años.

Desde el programa “Me lo dijo Adela”, conducido por la periodista Adela Micha, la cantante mexicana, con un llanto indetenible, dejó claro que está cansada del conflicto que desató su hija desde hace más de dos años, cuando la acusó de involucrarse con su novio Christian Estrada.

Por ello, sentenció de forma rotunda que no volverá a hablar del tema, al menos de forma pública, de su situación con su hija Frida.

“Cuando canto 'Te esperaba', ¿sabes cómo la canto? desecha, desecha. Porque soy una madre destrozada. Nunca había vivido algo tan feo como ver a mi padre destrozado por algo que no ha hecho, y eso es injusto. Yo hoy vengo a decirlo y no lo voy a volver a decir jamás. Yo hoy cierro este capítulo. Si ella quiere abrirlo, si ella quiere y acepta la ayuda en frente de un psicoanalista, en frente de un terapeuta, en frente de alguien que nos quiera ayudar, adelante”, dijo en medio de un sollozo angustiante.

Con su nueva declaración, la “Reina de corazones” volvió a defender a su padre negando que el cantante haya sido capaz de realizar algún abuso sexual a su hija, contra quien arremetió al descalificar sus palabras y comportamiento.

“Frida está enferma”, asegura Alejandra Guzmán

Marcada por el enojo y la impotencia, Alejandra Guzmán habló con la reconocida periodista mexicana como nunca sobre la grave situación que vive con su hija, un drama familiar que ha alcanzado niveles mediáticos nunca antes visto.

“Si esto va a llegar hasta la ley, ojalá que llegue a la raíz de esto para que la pueda ayudar, eso es lo único que le pido a Dios, porque yo no puedo con esto. Se lo dejo a Él, que Él me ayude, porque realmente es muy triste estar involucrado en tanta mierda”.

Aseguró que no cree que su padre sea culpable, pues su hermana Silvia Pasquel tenía 14 años cuando su padre se casó con su madre, y jamás le hizo “nada a nadie de la familia”, detalló el diario Milenio.

“Dense cuenta de dónde vienen las cosas, y si se puede ayudar a mi hija, pero quiero poner el hasta aquí. No es posible que se nos señale y que se nos juzgue y que se nos crucifique por algo que no he hecho ni yo, ni mi padre, porque lo conozco, porque me parió, porque me dio la vida y porque lo amo".

Agregó que sabe el por qué de toda esta conducta de Frida Sofía: “La perdono, porque sé que está enferma, sé que ella no es así. Siempre han sido la mismas personas que la han mal influenciado".

People en Español destacó las palabras de la cantante en la que revela que su hija fue diagnosticada de “border personality” (doble personalidad) en el colegio. “Yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición y desde entonces yo he tratado de ayudar a Frida, de tenerla bajo medicamentos”.

“No es justo que se le dé tanta importancia y tanto peso, a una personita que apenas está empezando. Que amamos tanto, aparte es triste, teniendo talento y teniendo estudios. Pensé que con todo lo que le dí, sería feliz. Tal vez ese fue mi error, darle todo”, dijo en tono de reprocho la cantante.

Frida Sofía molesta por la “falta de manutención”

Al ser consultada del por qué Frida Sofía muestra esa conducta y el distanciamiento, la rockera aseguró que cree que fue porque le dejó de dar dinero desde hace tiempo, le quitó la manutención y el seguro médico, pues con eso se medicaba a su antojo.

Recordó que le dio un departamento y un vehículo, cuando mencionó que vive como “una reina en Miami y así no es la vida”, dijo.

Manifestó que está cansada de toda la polémica creada en torno a su familia. “Esto es un circo. Es fácil tener followers (seguidores), así es desgraciadamente, en estos momentos es muy fácil hablar mal de alguien”.

Con estas crudas declaraciones “La Guzmán” aseguró que cierra el capítulo conflictivo con su hija Frida Sofía frente a los medios, desmintiendo todo lo dicho por la influencer a lo largo de estas semanas.

