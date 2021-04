Desde que Ricky Martin se convirtió en padre de gemelos, a través de un vientre prestado, son muchas las teorías que se han tejido en torno a la identidad de la madre. Una de las que tiene más sentido para los fanáticos del artista es que la modelo venezolana, Eglantina Zingg, sería la progenitora biológica.

El cantante boricua es padre de Matteo y Valentino, sus primogénitos de 12 años, así como de Lucía, de dos, y Renn de uno, quienes nacieron durante su relación con el pintor sirio, Jwan Yosef.

Vientre en alquiler

A 12 años de haber estrenado su faceta como papá, Ricky Martin no ha aclarado la incógnita públicamente. En declaraciones, difundidas por el Clarín de Argentina en junio del año pasado, Ricky Martin mencionó que los niños son resultado de “un vientre prestado, no alquilado”, pero no reveló la identidad de la madre de los pequeños

Sin embargo, el gran parecido de Eglantina Zingg con los gemelos y también la profunda amistad que tiene con la pareja son dos de los elementos que sustentan la hipótesis de los fans.

Una foto con Ricky Martin reaviva la polémica

El debate sobre la verdadera identidad de la madre de los gemelos se reavivó nuevamente luego de que la modelo compartiera una “selfie” en su cuenta de Instagram, donde aparace posando con el intérprete de “La vida loca” detrás de ella.

“Te quiero un mundo Ricky Martin. Que lindo verte siempre”, fue el mensaje que escribió debajo de la fotografía.

La reacción por parte de los seguidores del músico en relación al parentesco de la venezolana con sus hijos no se hicieron esperar.

“Sin dudas es la madre, es idéntica a ellos”;“Hermosos, por eso salieron súper bellos sus hijos”; “Los papás de Matteo y Valentino”, son parte de los comentarios del post, en el que incluso el propio Yosef, hizo lo suyo dejando varios emojis enamorados y hasta el mismo Martin dio “like”.

Íntimos amigos

Aunque no precisó fecha ni lugar, por los detalles de la publicación el encuentro se habría dado en Miami. Esta no es la primera vez que Zingg comparte una foto con el cantante. En su perfil abundan testimonios de encuentros con el intérprete y su pareja.

En el cumpleaños de la estrella internacional el año pasado, le dedicó un emotivo mensaje acompañado de un par de gráficas juntos.

“¡Papi! Happy birthday mi boricua, el niño Jesús de mi vida. Te quiero de aquí al cielo, la luna y las estrellas. Te deseo lo mejor del mundo hoy y siempre”, escribió.