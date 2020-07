La relación entre la cantante mexicana Alejandra Guzmán y Frida Sofía se quebró tras conocerse una presunta relación amorosa entre la cantante con el ex novio de su propia hija.

Ahora Christian Estrada participará en un reality show llamado 'Guerreros 2020", transmitido en Televisa, donde buscará darse a conocer y demostrar que es "más que un escándalo".

"Estoy muy feliz por la oportunidad"

El modelo fue entrevistado por la revista People en Español donde expresó que se encuentra "muy feliz" por la nueva oportunidad que se le presenta en la televisión mexicana. "Creo que ya he cerrado tantas bocas debido a los escándalos que se vincularon conmigo y esa es otra página en mi vida", aseguró.

"Ya me han ofrecido muchos proyectos. Lo que vendrá después será un gran éxito? quizás telenovelas. Estoy muy emocionado y no puedo esperar a que me vean en la televisión estadounidense muy pronto", agregó.

Acusaciones de Frida Sofía

La ex novia de Estrada, Frida Sofía, continúa arremetiendo contra él, acusándolo de ser un "vividor" y de haberse acostado con hombres para obtener un beneficio económico.

Christian respondió desde sus historias de Instagram: “Solo la gente tonta trata de impresionar a la gente inteligente con mentiras y poca imaginación. La felicidad ajena incomoda y más cuando estás vacío. La ley más importante es la moral. El mejor abogado, tus principios y el mayor juez, tu conciencia. Yo con la conciencia tranquila no vuelvo a hablar de un pasado que ya está borrado. Vive y deja vivir”.

Por su parte, la relación de Frida Sofía y su madre, Alejandra Guzmán, continúa rota a pesar de los esfuerzos por parte de la cantante, en retomar el vínculo con su hija.