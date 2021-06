Hija de Alejandra Guzmán anuncia demanda contra su abuelo y madre: "Busco justicia, no venganza"

Aún no llega la calma a la dinastía Pinal. Después de la explosiva entrevista en la que la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, revelara que su abuelo Enrique Guzmán “había tocado sus partes íntimas cuando niña”, la joven finalmente anunció el inicio de acciones legales contra su abuelo y su madre.

En abril, Frida Sofía se atrevió a hablar de su pasado y en una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante acusó al cantante mexicano, de 78 años, de haberla “manoseado”, desatando desde ese momento una disputa familiar, pues su madre no dio crédito a sus palabras.

La rockera habló en una entrevista y afirmó que su hija sufría de padecimientos psiquiátricos, con lo que volvió a descalificar las acusaciones en contra de su padre, a quien defendió desde el inicio del escándalo afirmando que “metía las manos en el fuego” por él.

La demanda legal de la hija de Alejandra Guzmán

A través de un video en su Instagram, Frida Sofía reapareció para dar el anuncio del inicio de los trámites legales, dando un discurso de un poco más de 5 minutos. Allí mantuvo total y absoluta calma, con un rostro sin una gota de maquillaje y con un outfit estilo ejecutivo de chaqueta en tweed y blusa blanca.

La influencer comenzó dando las gracias a quienes la han escuchado y aclaró que utilizó sus redes sociales ante la imposibilidad de viajar fuera de Estados Unidos por su estatus migratorio, detalla la revista People en Español.

“Comunicado oficial de denuncia en contra de Enrique y Alejandra Guzmán”, escribió Frida al pie de su publicación en la que aseguró que nunca vendió una exclusiva para contar su vida.

“No soy una persona que se venda para contar su vida y llamar a una exclusiva, no fue una exclusiva que yo vendí, es la realidad de la que ha sido mi vida y no está a la venta (...) Estos traumas muchas veces se quedan dormidos, escondidos en la mente del mundo, pero cuando te han agredido de todas las formas posibles, mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida perfecta, empiezas a creer que nadie te va a creer”, explicó.

Reiteró que la manera de probar algún hecho es a través de una denuncia y así lo hizo. “Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de lo que fui objeto y me marcaron y afectaron todos los días de mi vida. Busco justicia, no venganza”.

Al hablar de su madre, reiteró su dolor por no contar con su apoyo: “Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida”.

Reprochó una vez más todo lo que vivió en una dura infancia. “Oí, viví muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir (...) es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su chantaje”, mencionó tajantemente.

El anuncio de la hija de Alejandra Guzmán trajo nuevamente innumerables muestras de apoyo de sus fans, pero también críticas de quienes dudan de su estabilidad mental.

Frida Sofía señaló que la acción legal es parte de su “sanación” y al mismo tiempo quiere ser un ejemplo para todas las mujeres que han vivido lo mismo. Pidió justicia recordando la necesidad de que “se desnormalice el abuso, la negligencia, la creencia de que la ropa sucia se lava en casa”, por lo que su caso será un legado que dejará a todas.

Todo sobre Alejandra Guzmán

Todo sobre Famosos