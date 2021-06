Adamari López llora por Luis Fonsi en una entrevista y desata polémica por ignorar a Toni Costa

Después de anunciar su separación del bailarín español Toni Costa, Adamari López vuelve a ser noticia tras aparecer en una entrevista y llorar al hablar de su divorcio del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, lo que causó polémica en los usuarios de las redes sociales.

La boricua, de 50 años, y el padre de su hija Alaïa dejaron boquiabiertos a sus seguidores cuando, el 27 de mayo de 2021, ambos anunciaron en sus cuentas de Instagram que se separaban, en un proceso que dieron a entender sería temporal.

Aunque se desconocen las causas oficiales de la separación, la presentadora radicada en Miami aseguró que su decisión responde a una “etapa de reflexión”, mientras está enfocada en “vivir un estilo de vida saludable”. Pero la situación tomó otro rumbo en una reciente entrevista a la animadora, transmitida por el programa “Hoy Día”.

Así lloró Adamari López por Luis Fonsi

La muy querida presentadora del programa de Telemundo fue abordada por la conductora de televisión mexicana Rebeka Smith, a quien la actriz y modelo confesó lo sufrido por su separación de Luis Fonsi, con quien estuvo casada de 2006 a 2010.

“Los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara", dijo Adamari López, quien mostró su dolor por lo vivido con el intérprete de “Despacito”, aunque trató de contener el llanto.

“En el momento en que yo estaba enferma yo entiendo que yo contaba con ese apoyo (...) de ese hombre que uno amaba”, comentó al responder por qué cree que el divorcio con el cantante había sido igual o peor de duro que el cáncer de mama que sufrió.

Críticas por olvidar a Toni Costa

Adamari López resaltó que ella no se valoró a sí misma durante su proceso de padecer cáncer y de su situación con su exesposo. “El lugar no te lo puede dar nadie. El lugar te lo tienes que dar tú misma” y “equivocadamente uno pone el valor en una cosa o en una persona”, comentó.

Sus palabras y su actitud encendieron el debate los usuarios de las redes sociales, quienes criticaron que la celebridad haya resaltado su separación del boricua y no su más reciente relación con el padre de su hija de seis años, a menos de dos semanas del anuncio del rompimiento.

“¿Osea, que le dolió más el divorcio aquel, que la separación con su actual pareja?”; “Que suelte a Fonsi. Eso es agua pasada”; “Muy linda, pero ¿por qué habla del divorcio de Fonsi y no de todo lo lindo que vivió con Toni?... Me parece que no ha superado eso”, fueron algunos de los comentarios acerca de sus declaraciones.

