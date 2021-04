La puertorriqueña Adamari López se ha convertido en una inspiración para muchas mujeres que han atravesado situaciones de enfermedad y de fracasos amorosos. Y esta vez ha sorprendido al revelar qué tuvo que hacer para superar su divorcio de Luis Fonsi.

Han pasado 12 años de la ruptura legal entre ambas celebridades boricuas, proceso que la conductora de “Hoy Día” sufrió cuatro años después de un diagnóstico de cáncer de mama, que también logró sobrellevar.

“Para mí fue un golpe durísimo”, dijo la hoy pareja del bailarín español Toni Costa, en una entrevista con María Celeste Arrarás, vía YouTube. Se refirió al cambio que tuvo que vivir de un compromiso con quien creía era el amor de su vida a un diagnóstico de cáncer.

Adamari López visitó un psicólogo

La actriz de “La Suerte de Ada” no dudó en reconocer que el proceso de la separación del cantante fue “un golpe tan o más duro” que la enfermedad que padecía.

“En ese momento tuve que ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me doliera. Me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado, y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo”, aseguró.

Adamari López entendió que si no liberaba y manifestaba sus emociones y lo que guardaba, “no iba a poder sobrepasar” la situación que vivía en el momento.

“Pensé que era algo más drástico”

El hecho de asistir a terapias con un especialista lo consideró “mucho más drástico”, pues era una persona que no creía en ir a un psicólogo.

Creyó que bastaría con desahogar su dolor con todas las personas que le rodeaban en ese momento, pero reconoció que “la verdad no fue así”. “Uno tiene que soltar y dejar ese rencor, ese dolor”, dijo, refiriéndose a su exesposo, de 42 años, quien está casado y con dos hijos.

Adamari López también reconoció que hoy se ve “tan feliz y realizada”, con muchos sueños cumplidos, como los de tener a su hija, una familia junto a Costa y haber regresado a la actuación.