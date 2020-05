¿Qué pasó?

"Tener un divorcio público no fue nada fácil". Así respondió Luis Fonsi al ser consultado sobre cuáles han sido los momentos más complicados durante sus años dentro de la música.

En el programa 'Breake de las 7', el intérprete de "Despacito" explicó cómo vivió su separación con la presentadora Adamari López a finales del 2009 cuando fue anunciado públicamente.

"Se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso", sostuvo el boricua.

Más de 10 años del controversial divorcio

La pareja sostuvo una relación desde el 2004 hasta el 2009 marcado por el cáncer que sufrió López en el año 2006. Tras su separación, la presentadora publicó un libro donde revelaba detalles que molestaron al cantante puertorriqueño.

"Él me lo dijo una vez que él no me deseaba como mujer. Y creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea. Se te cae el mundo. Y eso es mucho más duro que pasar por la enfermedad", llegó a revelar en 2013 la presentadora en el programa Al rojo vivo.

En ese momento, el cantante tuvo que sacar un comunicado desmintiendo a quien fue su primera esposa. "Yo no te deseo como mujer"…. Esas palabras JAMAS salieron de mi boca. Los tiempos y las fechas no concuerdan con lo que se dice públicamente, señala en un texto publicado en varios medios.

Desde ese momento, la pareja se mantuvo muy distanciada al punto que cuando Fonsi asistía al programa Un Nuevo Día, Adamari no se presentaba en el programa con el objetivo de evitar polémicas. Sin embargo, a mediados del año pasado, esa etapa oscura de distanciamiento por parte de ambos, terminó cuando estuvieron juntos en el matutino de Telemundo.

“La gente sabe quién soy”

"Yo digo sabes qué me voy a concentrar en mí, en lo que yo hago. Yo sé que soy una buena persona, no soy un hombre perfecto, he cometido mis errores pero sabes qué si eso que están diciendo de mí no es verdad no voy a ser de esas personas que voy a salir a armar un escándalo y una conferencia de prensa", dijo al programa de Univisión el pasado martes 12 de mayo.

"La gente sabe quién soy, lo mío es hacer música, hacerlo de corazón. Yo vengo de una familia tranquila, llena de mucho amor, así me criaron a mí. Yo soy una persona humilde y voy a seguir luchando por mis sueños y eventualmente la gente se va a dar cuenta de que eso que se dijo no fue verdad. Se lo voy a demostrar, no se lo voy a decir", agregó el boricua en la entrevista que hizo vía Skype.