Aseguran que el matrimonio de Ricky Montaner y Stefi Roitman no es legal

La lujosa boda en la que se unieron Ricky Montaner y Stefi Roitman sigue generando revuelo en Argentina. A través de un programa de televisión, se afirmó que el hijo de Ricardo Montaner y la modelo aún no han legalizado su matrimonio en este país.

Aunque parece inverosímil, la periodista Maite Peñoñori, desde el programa “Intrusos”, explicó al público que el festejo que tuvo lugar en la localidad de Exaltación de la Cruz no tuvo un evento previo en un juzgado civil.

Peñoñori detalló que el acto eclesiástico tuvo a un rabino y a un pastor evangélico, según la religión que profesan los Montaner. Y tal como se apreció en las diferentes imágenes que compartieron los contrayentes, se vieron a estos personeros oficiando la boda que tuvo a 500 invitados, entre famosos, familiares y amigos.

No hay libreta como evidencia de la boda de Ricky Montaner

La periodista hace referencia a la libreta roja que deben tener los esposos, luego de presentarse ante un funcionario del Registro Civil.

“No hubo libreta, no se presentaron ante ningún Registro Civil. No pidieron a ningún Registro Civil de la Argentina que haga la unión civil de ellos. Pero sí hicieron la solicitud en los Estados Unidos”, precisó haciendo la aclaratoria.

Por esta razón, se atrevió a sentenciar que Ricky Montaner y Stefania Roitman aún no están casados. Afirmó que la solicitud de matrimonio la hicieron el 27 de diciembre de 2021. "Una vez que hacés esta aplicación, tenés hasta un mes para llevarla firmada por un juez”, precisó.

Indicó que falta que sea concretado este trámite en el condado de Broward (norte de Miami), donde iniciaron la solicitud matrimonial.

La primera esposa de Ricardo Montaner sale a luz tras la boda

Tras el gran evento del integrante de los Montaner surgieron nuevas reacciones. Desde otro programa argentino, la primera esposa de Ricardo Montaner reapareció y brindó unas breves palabras en las que confirmó la buena relación que tiene con el artista.

Y fue en el show “El run run del espectáculo” del canal Crónica TV donde reapareció Ana Vaz Pönicke, quien luego de la separación mantiene un perfil muy bajo, al menos en las redes sociales, donde su cuenta en Instagram es privada, detalló Infobae.

No hubo declaraciones telefónicas, ni grabadas, la ex de Ricardo Montaner envió unas breves palabras vía WhatsApp y allí reveló la relación amistosa que tiene con la familia del cantante.

“Solo diré que soy una mamá muy orgullosa de mis hijos, a quienes amo profundamente. También quiero mucho a los hijos de Ricardo y Marlene”, dijo iniciando el texto del chat.

Elogió la unión de sus hijos con sus hermanos menores. “Los chicos son hermanos de mis hijos y son unos chicos amorosos... conozco a Stefi es una chica espectacular. Sé que van a ser muy felices y bendecidos en su vida”, mencionó al hablar del último evento de la familia.

Ricardo Montaner se convirtió en padre muy joven, a los 18 años tuvo a su primogénito, Alejandro. Así lo escribió en una publicación de Instagram, en ocasión de su cumpleaños.

