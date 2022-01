Adele anuncia llorando la suspensión de sus conciertos en Las Vegas: Así reaccionaron los fans

Una Adele sollozando fue vista por sus millones de fans a través del video que grabó para suspender sus conciertos en Las Vegas. La cantante anunció la decisión a solo 24 horas de su primer recital, lo que provocó que las personas afectadas reaccionaran molestas al invertir miles de dólares para estar en su show.

La estrella británica agotó todas sus entradas para el espectáculo titulado “Fines de semana con Adele” (Weekends with Adele), programado en el Coliseo del Caesars Palace. Y según Daily Mail, los boletos se vendieron en tiempo récord.

Desde el 21 de enero hasta el 16 de abril de 2022 estaban dispuestos las presentaciones y, según el diario londinense, los seguidores pagaron desde 85 hasta 12 mil dólares por entradas legales, mientras que en el mercado negro llegaron a costar hasta 30 mil dólares.

El video de Adele llorando y avergonzada

En un video desde su cuenta de Instagram, Adele se vio disculpándose ante sus millones de fans al dar a conocer que no tenía otra opción que reprogramar su residencia en la ciudad de Las Vegas.

La cantante no soportó la presión y mientras explicaba las razones, se echó a llorar presa de la desesperación, a sabiendas de las molestias que causaría entre sus seguidores.

Admitió que no estaba lista para presentar su espectáculo y achacó la culpa a la pandemia y todo lo que esto ha traído al mundo entero, pues los proveedores no pudieron cumplir a tiempo y la mitad de su equipo se encuentra contagiado de Covid-19.

Para las miles de personas que ya habían salido en avión con la alegría de que verían a su ídola, las disculpas de Adele llegaron muy tarde.

La cantante lució un rostro cansado, cabello rubio suelto, sin maquillaje y vistiendo una sudadera en marrón con trazos en negro. Con esa imagen quiso dar la cara a través de una grabación para comunicar su pesar por la suspensión de sus presentaciones.

Cargada de emociones, se vio desde una habitación lujosa mientras explicaba sus razones. “Escuchen, lo siento mucho, pero mi show no está listo. Hemos intentado absolutamente todo. No podemos armarlo a tiempo para que sea lo suficientemente bueno para ustedes”, dijo al inicio.

Adele compartió que su personal está contagiado. “Hemos sido absolutamente destruidos por los retrasos en las entregas y el Covid-19. La mitad de mi tripulación y equipo están con Covid-19 y ha sido imposible terminar el espectáculo”, añadió

Aceptando que ya el tiempo se había terminado, lamentó que el anuncio llegara fuera de cualquier oportunidad para tomar previsiones para el público.

“Estoy destrozada, lamento que sea tan de última hora. Hemos estado despiertos durante más de 30 horas, tratando de resolverlo y se nos acabó el tiempo”, hablaba mientras su voz se iba quebrando.

La novia de Rich Paul no se contuvo y sollozando continuó. “Estoy tan molesta y realmente avergonzada, lo siento mucho por todos los que viajaron para llegar (al espectáculo). En serio, en serio, lo siento”, concluyó.

Los fanáticos critican la decisión tardía

En su mensaje, no brindó fechas exactas para reprogramar sus conciertos, pero sus fans esperan esta información para calmar los ánimos. Aunque para muchos será imposible regresar después de haber invertido tiempo y dinero para alojamientos y boletos de avión, desde diversas ciudades de Estados Unidos y hasta Europa.

Millones de reproducciones suma el clip de Adele, en el que escribió como leyenda un breve mensaje: “Todas las fechas van a ser reprogramadas. Más información pronto”. Los mensajes que dejaron en su cuenta de Instagram, se dividieron. Unos la animaron y otros criticaron la medida tardía, informada en la víspera de su primer concierto.

La plataforma Twitter se colmó de tuits. Los afectados tomaron esta vía para expresar su inconformidad y decepción al conocer, muy tarde ya, que no disfrutarían del esperado espectáculo de la artista británica.

The look you have when you are at the airport, 45 minutes before you board your flight to Las Vegas for your daughters to see opening weekend of Adele in concert - and Adele just canceled the opening weekend! @adele #justlikethegriswolds #adele #lasvegas pic.twitter.com/e1TpNazkUF — Attila Khan (@DMcHawes) January 20, 2022

Christmas gift gone pear shaped as my wife and daughter are on the way to meet me in Vegas and unfortunately Adele has had to cancel. Hope all is well for Adele. pic.twitter.com/uO6j6ve37o — david (@sproutsfan) January 20, 2022

before the show, when we are already here, that the reason we came for is not going to happen. The people with first weekend show tickets may not be able to afford the time or money to reschedule something like this. https://t.co/2yiopCh6z6 — Amy Campbell (@amymcam) January 20, 2022

Did the pandemic stopped 2 weeks ago? One week ago? Why not cancel sooner???“It’s a pandemic” isn’t a catch all excuse this is extremely disorganized. To let fans know the eve of is disappointing you don’t need to baby her she clearly knows that. — Who’s Milton? 🇨🇩 (@ArthurQ53182897) January 20, 2022

