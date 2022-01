"Me han matado 15 o 20 veces": Julio Iglesias reaparece en entrevista radial y revela su actual estado de salud

Para sorpresa de muchos, Julio Iglesias reapareció en un programa radial y dando una muestra de lo bien que está, desmintió los rumores que rondan desde hace unos años sobre su salud. Y con un marcado buen humor, respondió cómo ha “sobrevivido” al recordar las veces que leyó que ha muerto.

Alejado de su país natal, España, desde hace 2 años, el intérprete de “Me olvidé de vivir” con su propia voz ofreció unas breves pinceladas de su vida. Aunque millones de fans en el mundo querrían verlo, no hubo imágenes del artista hispano que rompió récords de ventas de discos en todos los tiempos.

Su gran amistad con un periodista español permitió tenerlo de vuelta en vivo y escuchar nuevamente unas de las voces más privilegiadas del mundo del espectáculo musical.

Julio Iglesias afirma que “está del carajo”

Tras estar alejado de los escenarios, Julio Iglesias se refugió entres sus dos mansiones de República Dominicana y Miami. Y desde esta última ciudad, el cantante apareció en el programa de radio “El Partidazo de Cope” en España para desear lo mejor a su gran amigo Pepe Domingo Castaño, en la presentación de su nuevo libro.

La súper estrella se encargó de escribir el prólogo de “Hasta que se me acaben las palabras”, y a sus 78 años se le escuchó con vigor y con un excelente ánimo. “Buenas noches en España, buenas tardes aquí en Miami”, dijo para aclarar en donde se encontraba, ante la pregunta del presentador Juanma Castaño.

Y así comenzó una breve, pero divertida, conversación con el cantante, en la que desveló la verdad sobre su salud. Echando mano a su característico buen humor aclaró lo que muchos esperaban: “Estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Mira, cada vez que leo cómo estoy me asusto, porque como me han matado 15 o 20 veces, no sé cómo sobrevivo”.

Para confirmar lo bien que se siente, Julio Iglesias volvió a bromear y dejó claro que está muy bien. “Estoy, como diría un buen gallego, del carajo. Fíjate si estoy bien que voy a empezar a cantar dentro de tres o cuatro meses, si Dios quiere, o sea que estoy perfecto”, detalló la revista Lecturas.

Aunque no dio detalles de su gran anuncio que significaría volver a tener al cantante ofreciendo sus mejores éxitos, dejó esa promesa en el aire para sus millones de fans que desean verlo en el escenario.

Tras hablar de la gran amistad que lo une al periodista, a quien calificó de excelente persona y profesional, mencionó cómo no se pudo negar a tener el honor de ser el prologuista de su libro. “Me mandó una carta con 2 mil euros, y dije ‘pues escribo lo que sea'. También me mandó unas nécoras (crustáceo)”, dijo al bromear y arrancar risas entre los invitados presentes.

Aclaró que las dudas de su “mal” estado, tuvieron su origen en una foto en la que fue captado en el 2020, caminando por la orilla de una playa con la ayuda de dos jóvenes en traje de baño.

“Me vieron con dos chicas guapísimas, y el caso es que había tenido una rotura de la tibia y peroné y había estado con las piernas para arriba dos mes, estaba flaquísimo, hecho una mierda, pero eso pasó ya, estoy perfectamente bien”.

Acostumbrado a los rumores de su muerte, Julio Iglesias se tomó el tiempo para destacar la importancia de vacunarse en esta pandemia, enfatizando que se cuida del Covid-19 como toda “persona inteligente”, mencionó el portal de Yahoo Noticias.

También dejó claro que no le tiene miedo, sino respeto a esta enfermedad. “Tengo el miedo que tiene la gente inteligente, es decir como se habla tanto de que le tengo pánico al Covid-19 y la gente exagera mucho. Fue un pequeño comentario (...) Efectivamente me cuido, porque soy vulnerable, como es vulnerable cualquier persona que tiene la edad que tengo yo. Pero sí le tengo respeto, como lo tiene la gente, que se debe vacunar”.

