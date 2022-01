"Pensé que era un catarro": Adamari López confirma que se contagió de coronavirus

La ausencia de Adamari López en el set del programa “Hoy Día” desató las alarmas en sus seguidores. Y fue a través de un video en sus redes, que confirmó que su estado de salud estaba afectado al contagiarse de Covid-19.

Desde su cuenta de Instagram, la puertorriqueña sigue haciendo reír con sus ocurrentes videos en reels, en los que a través de unos lip sync de audios, se deja ver con buen humor haciendo parodias de la cotidianidad.

Al lado de su mayor cómplice, su hija Alaïa, la presentadora de televisión se muestra siempre feliz acompañada en sus publicaciones, dejando ver que es su mejor aliada.

Todo sobre Adamari López

Así es el reposo de Adamari López en su mansión

“Y Adita”, “Solo falta Adamari” y “¿Dónde está Adamari?”, eran los mensajes que los seguidores dejaban en las diferentes publicaciones del matutino de Telemundo, al notar la ausencia de la carismática conductora. Pero las dudas las despejó ella misma, al grabar un video y aclarar su desaparición del programa.

Y así fue como Adamari López anunció desde la cuenta de Instagram del programa “Hoy Día” su condición de salud: “Sé que muchos se han estado preguntando por qué no estoy en el show desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita”.

Desde su mansión en Miami, se dejó ver en pijama, con el rostro sin una gota de maquillaje y su cabello peinado hacia atrás. En el clip continuó explicando cuál es su estado de salud. “Pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de Covid-19 y el resultado ha salido positivo”, dijo confirmando que se contagió del virus.

La ex del bailarín español Toni Costa no aclaró el estado de su hija, si está o no infectada también. Solo atinó a anunciar que ella se contagió y que se quedaría en casa a cuidar de su salud.

“Voy a estar cuidándome y, pues alejada unos diitas más hasta que entienda que mi resultado es negativo y que estoy bien, y solamente quería dejarles saber”, apuntó al aclarar que se encuentra bien.

Agradecida con sus seguidores

A sus millones de fans le envió un afectuoso saludo, además de reconocer la preocupación de sus seguidores. “Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero poder seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos. Mientras tanto, les dejo un beso enorme y gracias siempre por estar pendientes”, así concluyó su mensaje, con el mismo optimismo que le caracteriza.

López reflejó el mismo semblante que muchas celebridades han dejado ver, producto de los leves síntomas del coronavirus, afortunadamente. Dejando claro que debe reposar para retomar su rutina diaria.

Sus fans de inmediato reaccionaron enviándole muchas bendiciones, oraciones de sanación y deseando su pronta recuperación. En marzo de 2020, la conductora también se ausentó del programa por sospecha de contagio; en ese momento salió negativa.

Todo sobre Famosos