"A mí no me da ninguna gracia": Adamari López anuncia un nuevo cambio en su hogar

La vida de Adamari López ha estado llena de cambios en los últimos tiempos y estos no parecen dejar de llegar. Según sus propias declaraciones, una decisión de su hija Alaïa no le ha hecho ninguna gracia, pero la va a aceptar.

La puertorriqueña recientemente anunció su separación del bailarín Toni Costa, con quien sostuvo más de una década de relación. A pesar de la ruptura, ella se ha dejado ver junto al padre de su hija en algunas oportunidades en las que han compartido vacaciones o paseos.

Además, también ha experimentado una transformación física, en función de su bienestar y buena salud. La adopción de otro estilo de vida le ha permitido lucir un abdomen plano a sus 50 años.

Adamari López acepta la decisión de Alaïa

A través de su cuenta en Facebook, Adamari López compartió un video donde explica la situación por la que está pasando con su hija Alaia. La pequeña de 6 años ha decidió dormir sola, pero en la habitación de mamá, a partir de este nuevo curso escolar.

"Yo soy feliz porque ella dormía conmigo. Aunque yo sé que eso no es lo que mucha gente busca o desea, sino que cada cual debe tener su independencia y los niños deben dormir en su cuarto”, dijo la presentadora. “Yo quiero respetarle su deseo, pero a mí no me da ninguna gracia realmente”, afirma.

A pesar de su resistencia al cambio, la también actriz quiso respetar el deseo de su hija y ordenar un espacio, dentro de la misma habitación, para que ella durmiera de una forma un poco más independiente.

"Ya es una niña grande"

"Hemos encontrado la manera de buscarle la vuelta y de sentirse ella como niña grande y yo como una mamá que respeta las decisiones de su hija, aunque no esté de acuerdo con ella. ¡Ay Dios mío, yo creo que voy a llorar todas las noches!", dijo Adamari López tras mostrar el espacio que creó para Alaia.

La nueva cama de su pequeña está en un lateral de la de ella, adornada con un edredón de estampado infantil y cojines animados. En el contexto de la decoración tierna, la cabecera del colchón tiene un tono rosado pálido y en la mesa de noche hay libros que leen juntas antes de dormir.

El episodio enterneció a muchos de los seguidores de la celebridad, quienes dejaron mensajes de apoyo. “Excelente. Es un proceso de a poco, solo disfrútenlo al máximo” y “Bella, me encanta ese rol que estás haciendo como mamita”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación, que alcanzó más 37 mil 'likes' y más de 9 mil 'Me encanta'.

