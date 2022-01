Cantante cancela su boda porque su novio alcohólico la maltrataba: "Me quedé con el local pagado, pero estoy viva"

La cantante ecuatoriana, Michelle Cordero, quiere que nadie viva lo que ella pasó. Por eso, se atrevió a revelar durante una entrevista que fue víctima de maltrato y, por lo tanto, decidió cancelar su boda.

La intérprete de "Se acabó" superó la situación y ahora planea continuar con sus metas profesionales.

La artista ya tenía todo preparado para su boda, que se habría llevado a cabo en diciembre de 2021. Sin embargo, tras quedarse callada durante mucho tiempo, finalmente confesó las dificultades de su relación a su círculo de amigos cercanos, según relató en una entrevista exclusiva con el diario El Universo.

“Cierro el 2021 más fuerte que nunca. He pasado meses que han parecido años, han sido momentos que una persona no está preparada para vivir, que los escucha de afuera y dice ‘esto no pasa’, pero que cuando los vive son realmente muy duros. Y eso que en redes sociales yo no pude publicar todo lo que yo viví”, admitió la cantante.

Cordero recibió el apoyo de sus familiares y amigos íntimos durante su difícil situación que, según ella, le permitió descubrir quienes son las personas que son realmente leales.

Denunció a su expareja, pero huyó a EEUU

“Me ha fortalecido el crecer como persona, porque muchos me dicen que soy valiente, que me admiran, pero yo todavía no puedo ver eso; la fortaleza de mi familia, que ha estado conmigo; y sobre todo mis fans, que siempre me están preguntando qué me ha pasado y, obviamente, por mi hija, que es por quien me levanto todos los días, pero ella es lo principal”, aseguró Michelle Cordero.

“Lastimosamente no es la primera vez que yo paso una relación violenta. Yo pasé una experiencia muy difícil desde los 12 hasta los 15 años, con una persona con la que yo trabajaba. Y dicen que ese círculo de violencia no se cura sino con terapia (...). La valiente, la que me sacó de ese círculo, fue mi hija; ella tiene 6 años y ella fue mi heroína, ella me fortaleció”, agregó la intérprete.

La cantante denunció a su expareja sentimental, un pastor cristiano que actualmente se encuentra en los Estados Unidos.

“Me di cuenta de que era una persona alcohólica, que realmente no era pastor. Han sido situaciones realmente dolorosas para mí, pero el haber salido de esto es un paso bastante grande”, expresó.

“Se canceló la boda, me quedé con el vestido de novia, me quedé con el local pagado, pero me quedé viva, con mi hija y mi familia y lo que es lo más importante que tengo”, aseguró Michelle Cordero, quien está trabajando en su próximo disco.

“Estoy sacando un tema justamente para las mujeres en enero. Estoy trabajando con Dennis Fernando algunos temas que me permiten ser yo”, contó.

