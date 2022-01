¿A quién debemos enviarselo?: Revisa el significado del emoji de corazón con punto rojo

La aplicación líder en mensajería instantánea es WhatsApp, que conecta diariamente a millones de personas alrededor del mundo, no solo intercambiando palabras, sino también mensajes de voz, fotos, videos, stickers y emojis.

Sin embargo, algo que puede entorpecer la comunicación es la interpretación de las personas, por lo que es importante conocer el significado de cada uno de los emojis, sobre todo de los más usados como, por ejemplo, los corazones. Cada uno de ellos tiene un motivo distinto, por lo que no sirven para toda ocasión.

El emoji de corazón rojo con un punto del mismo color en la parte inferior de este, recrea un signo de exclamación decorado en forma de corazón. Según explica el portal Emojipedia, el corazón con el punto rojo significa que la persona que lo envía siente un profundo amor o admiración por quien lo está recibiendo.

Dicho con otras palabras, enviar este emoji significa que hay un interés sentimental por la otra persona, y es por ese mismo motivo que no se le puede enviar a cualquiera, ya que también se podría malinterpretar, en el caso de que quien lo reciba sea consciente de su significado.

Meta, la compañía dueña de WhatsApp y Facebook, ha anunciado las nuevas funciones de dichas aplicaciones para este 2022 durante los próximos meses. Entre las posibles mejoras estarían ciertas funciones similares a algunas que ya existen en otras aplicaciones como Instagram, Twitter o Snapchat.

Según informó WABetaInfo, que tiene acceso a las versiones Beta de la plataforma de mensajería instantánea, este año llegarían 8 nuevas facilidades a la aplicación que consistiría en el doble plano de los mensajes de audio, reaccionar a mensajes, transcribir audios, eliminar mensajes sin límite de tiempo, entre otras cosas.

