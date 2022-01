Actualización de WhatsApp: Mensajes de audio podrían ser escuchados en segundo plano

Meta, la compañía dueña de WhatsApp y Facebook, ha anunciado las novedades que traerá el 2022 en las principales redes sociales durante los próximos meses. Entre las posibles mejoras estarían ciertas funciones similares a algunas que ya existen en otras aplicaciones como Instagram, Twitter o Snapchat.

Según ha informado WABetaInfo, que tiene acceso a las versiones Beta de la plataforma de mensajería instantánea, este año llegarían 7 nueva funciones a la aplicación, pero lo que no se sabía hasta hace poco es que habría más novedades, específicamente en los mensajes de audio.

Los mensajes de voz empezaron a evolucionar a inicios del 2021 cuando se añadió la posibilidad de escucharlos a una velocidad más rápida de lo normal, pero como si eso fuera poco, meses después se anunció que los audios podrían llegar a tener la opción de transcripción, haciendo cada vez más inclusiva la App para su público.

Esta vez, se ha anunciado algo más increíble y cómodo aún, la posibilidad de escuchar los mensajes de audio en segundo plano mientras navegas en otros chats de la aplicación; ideal para las personas que hacen más de una cosa al mismo tiempo.

WhatsApp is rolling out the global voice note player!



The global voice note player is under development on WhatsApp beta for Android, but it is available to some iOS beta testers today!https://t.co/5BsrTkbQnh — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 11, 2022

Reproducciones de voz en segundo plano

Según informó WABetaInfo en su cuenta de Twitter, la implementación de este nuevo reproductor global de notas de voz ya está disponible para quienes prueban la beta 22.1.72 para iOS y, además, también está en desarrollo en la beta 2.22.3.1 para Android.

Este nuevo reproductor cuenta con una barra de progreso y con tres botones que te permitirán pausar, reanudar o descartar cualquier nota de voz que hayas empezado a escuchar. Lo que todavía no está claro es si esta eventual nueva función seguirá operando si sales de la aplicación, aunque lo más probable es que no sea así.

Esta nueva función resolvería el problema de que al reproducir una nota de voz en WhatsApp, al cerrar la conversación, este se detiene. Tal como se aprecia a continuación, esta nuevo sistema movería el mensaje de audio a la parte superior de la aplicación mientras sales del chat de origen.

