WhatsApp 2022: Revisa las 7 nuevas funciones que trae la plataforma de mensajería

Con el inicio de un nuevo año, las aplicaciones comienzan a renovar sus funciones para mantenerse posicionadas entre las mejores, por lo que es de esperar que la App líder en mensajería instantanea, WhatsApp, sorprenda con novedades este 2022.

Gracias a la nueva compañía Meta, a la que pertenece WhatsApp, y a los anuncios oficiales, ya se conocen algunos cambios y novedades que se podrán ver en la plataforma durante los próximos meses.

Ciertas funciones podrían parecerse a algunas que ya existen en otras aplicaciones como Instagram, Twitter o Snapchat, sin embargo, cada una tiene sus particularidades que las hacen especiales en cada red social.

7 nuevas funciones de WhatsApp en 2022

Es necesario recalcar que el servicio de mensajería ha entregado las primeras noticias importantes sobre la versión beta de WhatsApp para Android e iOS, por lo que estas siete funciones, que puedes revisar a continuación, podrían estar a la espera de salir en los próximos meses.

Crear stickers dentro de WhatsApp

Algo que se hizo viral en las últimas actualizaciones fue la llegada de los stickers, sin embargo, la forma de crearlos era más bien engorrosa y requería de otras aplicaciones, en el caso de Android.

En esta ocasión, WhatsApp permitirá crear stickers directamente desde su aplicación para móviles, sin tener que instalar nada, por lo que son altas las probabilidades de que próximamente tengamos stickers personalizados y fáciles de hacer.

Fusionar WhatsApp con Instagram

No es secreto que WhatsApp e Instagram son parte de la propiedad de Meta, antes conocida como Facebook. Si bien cada aplicación funcionaba de manera independiente en un principio, cada vez las tres redes se parecen más.

Se especula que se podrá ver contenido de Instagram dentro de WhatsApp, específicamente los reels. Algo que ya había sucedido en Instagram al hacerle competencia a TikTok, y esto se incrementará potenciando a las dos redes "amigas".

@WhatsApp is working on the possibility to play #Instagram Reels within WhatsApp, for a future update. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021

Hacerte invisible a contactos específicos

Hasta el momento, WhatsApp solo permite activar o desactivar la opción de última vez conectado en la App, algo que no ha dejado completamente satisfechos a los usuarios.



Es por esto que próximamente WhatsApp te permitirá ser más selectivo permitiendo ocultar ese dato a contactos específicos, sin que todo el mundo tenga que verse afectado por la desactivación de la última conexión.

WhatsApp is reworking privacy settings!



The first important news about WhatsApp beta for Android and iOS is announced today: you will be able to disable privacy settings for specific contacts in a future update!https://t.co/DyibmUYZAA — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 6, 2021

Ocultar información a contactos concretos

Según ha informado WABetaInfo, la acción de mostrar u ocultar la foto del perfil, el estado, la descripción que configuraste para tu cuenta y más, ya no será algo para todos los contactos en general.

Con esta opción más selectiva, se podrá decidir qué contactos en concreto pueden ver determinados datos del usuario dueño de la cuenta, como una forma de crear más privacidad.

Eliminar mensajes sin límite de tiempo

Actualmente, el tiempo límite para borrar un mensaje de WhatsApp para ti y también para quienes lo han recibido es de 68 minutos y 16 segundos, específicamente 4.096 segundos. Pasado este tiempo, ya no se puede eliminar mensajes para todos.

Sin embargo, todo apunta a que ahora se eliminará el límite de tiempo, así lo indica WABetaInfo, que tiene acceso a las versiones Beta de la mensajería instantánea WhatsApp.

WhatsApp is planning to add the "My contacts except..." option for Last Seen, Profile Picture and About, so you will be able to exclude specific contacts without disabling the feature! 💯

Note: you cannot see the last seen of excluded contacts.



Availability: in a future update. pic.twitter.com/LWTihboePd — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 7, 2021

Reaccionar a los mensajes

Algo ya conocido en Instagram y Facebook, es la reacción a los mensajes a través de emojis, algo de utilidad cuando no hay palabras o no se quiere simplemente responder un mensaje con algo más.

De acuerdo con WABetaInfo, en futuras versiones de WhatsApp, cuando alguien reaccione a tus mensajes, verás un aviso con la reacción: corazón, pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, enfadado, contento, etc.

Transcribir mensajes de audio

Tal ha sido la popularidad de los mensajes de audio que incluso se ha añadido la posibilidad de acelerar la velocidad de reproducción. Más aún, ahora se espera que estos audios puedan ser transcritos dentro de la misma red social.

Según WABetaInfo, todavía no hay una fecha de salida de esta función, ya que se encuentra en desarrollo y fuera del alcance de los usuarios. Por ahora se sabe que para la transcripción, WhatsApp empleará tecnología de Apple.

