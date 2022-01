Con la mujer que le salvó la vida: Coke Hevia contrajo matrimonio con Sofía Medina

El periodista deportivo Jorge "Coke" Hevia vivió uno de los días más importantes de su vida durante esta semana, ya que se casó tras 3 años de relación con su pareja, la ingeniera civil Sofía Medina.

En las imágenes que él mismo compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver que durante la ceremonia civil estuvieron acompañados de todos sus familiares cercanos.

Revisa las fotos

Matrimonio de Coke Hevia

45 minutos en darle el "sí"

Fue en junio de 2021 cuando Coke dio a conocer que le había pedido matrimonio a Sofía, posteando una fotografía en donde aparece su mano entrelazada con la de su pareja, luciendo el anillo de compromiso.

"Coke", junto a la imagen, publicó un sincero comentario que ilustró cómo fue el momento de la petición, el cual lo tuvo nervioso por casi una hora.

Esto porque el hijo del histórico conductor del "Buenos Días a Todos", Jorge Hevia, escribió que su prometida "se demoró como 45 minutos en decir que sí".

El posteo logró un millar de "likes" y decenas de comentarios, donde sus seguidores le expresaron lo mejor para el importante paso que dio en su vida y que se vio concretado durante esta semana.

¿Quién es su esposa?

Si bien "Coke" ha compartido varias fotografías junto a Sofía, lo cierto es que poca información de ella es la que ha brindado a sus seguidores.

De acuerdo a su LinkedIn, Sofía Medina Marchant es ingeniera civil de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la cual se tituló el año 2013. Hizo entre los años 2016 y 2017 una maestría en Emprendimiento y Dirección de empresas, dictada por la Universidad de Bath en Inglaterra.

Actualmente, trabaja en la compañía sueca de decoración IKEA, para los negocios que la firma maneja en Chile, Colombia y Perú.

En 2021, posterior a la petición de matrimonio, comentó a LUN que su novia le salvó la vida en el año 2019, tras sufrir una disección aleatoria (enfermedad arterial) cuando estaban disfrutando un momento de pareja.

"Si no es por ella, quizá no estaría contando lo feliz que estoy (...) Estábamos juntos en el departamento cuando me vino esto. Recuerdo que me mareé y sentí el cuerpo rígido. Ella se manejó súper bien y me llevaron a la clínica. Estuve en la UCI", explicó en esa ocasión.

