"Ya no los soporto": El reclamo que recibió Pamela Díaz de su hija Trini al despedirse de Chile

Este lunes 10 de enero la hija de Pamela Díaz, Trinidad Neira, regresó a Barcelona, España, luego de haber pasado las fiestas de fin de año junto a su familia en Chile.

Actualmente, la joven se encuentra estudiando Diseño de vestuario en el país europeo, en una escuela ubicada en la mencionada localidad española.

La queja de Trinidad

En su despedida, la "Fiera" grabó primero una serie de historias junto a su hija, en donde se les puede ver a ambas guardando sus bolsos en el auto para irse al aeropuerto.

"No te vayas hija, por favor", señaló primero Pamela, recibiendo como respuesta de su hija, "menos mal me voy, porque ya no los soporto, ni a la Pascuala, ni a ti, ni al Mateo...".

Pese a esos dichos, Pamela le deseo lo mejor en su viaje de vuelta a Barcelona, no sin antes comprometerla a futuro, cuando ya tenga el título en sus manos.

"Te amo, hija. No te vayas. Ya, chao. Qué te vaya bien. Estudia y sé profesional para que un día me mantengas y me devuelvas mi dinero", sentenció.

Ya en el aeropuerto, Trinidad grabó una historia reclamando contra su madre, ya que según se pudo ver en los registros, Pamela no la fue a dejar al recinto aéreo.

Por lo mismo, la joven escribió un mensaje en una historia de Instagram, en donde se le ve acompañada de su pololo en la sala de espera del recinto: "Ignacio, el único que me viene a dejar, no como otras", etiquetando a "La Fiera".

