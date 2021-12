Adamari López responde a las críticas por su asombrosa pérdida de peso

El gran reto que se propuso Adamari López en el 2021 para bajar de peso ha creado una ola de críticas y especulaciones, luego que hace un par de meses la estrella de TV asombrara con su acelerada transformación.

Para dar un alto a los rumores de una intervención quirúrgica, la presentadora grabó un divertido clip en el que brinda una certera respuesta a los haters de las redes.

La puertorriqueña es embajadora del método para bajar de peso impulsado por Ophra Winfrey. Decidió unirse a este grupo para adoptar una vida saludable y desde ese momento comenzó el camino para bajar los kilos que había adquirido desde hace años atrás.

El extraordinario cambio que dio la artista la colocó en el foco de todos, inclusive de famosos como Olga Tañón, que se atrevió a asegurar que fue un procedimiento quirúrgico (el balón gástrico) el que le permitió obtener su drástica variación de peso.

La respuesta de Adamari López arrancó aplausos y más críticas

Desde que Adamari comenzó a acelerar su pérdida de peso solo ha mencionado que “eliminó las sodas y redujo las porciones”, sumado a un fuerte entrenamiento físico, versión que para muchos resultó no creíble por el poco tiempo.

Ser una figura pública y protagonista de un increíble transformación le ha valido estar en el centro de la polémica. De allí que, a través de un video, decidió darle un toque de humor a las críticas que a diario recibe por las redes.

“Cuando dicen: ‘Es que ese cuerpazo es porque se operó’”, se lee en el mensaje inscrito en el clip donde la conductora recrea un lipsync con una frase mostrando algo de “enfado” con gestos en su rostro.

En la respuesta se escucha a Adamari López decir en tono de broma: “¡Opérese! ¡Opérese! Si tiene la plata y se quiere operar, ¡opérese! y no sufra. Si quiere hacer ejercicio, ¡hagálo! ¡Pero no joda!”, así culmina su mensaje que grabó en un reels de Instagram, en medio de la lujosa cocina de su mansión en Miami.

López lució un maquillaje en el que destacaron sus labios en color rosa luciendo casual en la intimidad de su hogar, con una blusa de tejido blanco y unos pantalones a juego. Un pequeño plato con un puñado de uvas se observó en el mesón de mármol.

"Besitos para todos, mi gente linda", escribió al pie de su publicación que sumó cerca de 11 mil comentarios y más de 200 mil "Me Gusta".

Las redes reaccionan

Y aunque provocó risas y aplausos en muchos seguidores que respetan cual sea la causa que la hizo quitarse los kilos, el video generó que los comentarios se dividieran, unos a favor y otros en contra.

“Muero de risa”; “Así es para la gente metida que siempre quiere explicaciones, vivan su vida y dejen vivir”; “Eso es para los dolidos”, fueron algunos de las muchas reacciones que apoyaron su video.

Mientras que otros insistían en afirmar que todo se debe a una operación bariátrica que ha negado todo el tiempo: “Pero no mientan ni lo oculten. Allí es donde cae en contradicción la cosa”; “Yo no tengo la plata para operarme, pero no te critico. Es más, te admiro por cómo diste un cambio a tu vida”; “No joda, pero no mienta tampoco”.

