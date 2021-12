Chayanne sorprende durante saludo navideño: Renovado look incluyó gafas estilo retro doradas

Chayanne no deja de arrancar suspiros entre sus fans y en el esperado saludo de Navidad no defraudó al mostrar su envidiable carisma y con su galantería de siempre grabó un breve mensaje en el que sorprendió al dejarse ver con su nuevo look: unas gafas estilo retro con las que se vio muy atractivo.

El cantante puertorriqueño se ganó el título del "novio de las mamás del mundo" y para esta época, el artista se dejó ver cargado de mucho optimismo para dirigirse a su público en una época que llama a la unión y con los mejores deseos.

El look de Chayanne que enamora a sus fans

En reiteradas ocasiones, el intérprete de "Un siglo sin ti" ha manifestado lo importante que es la familia para él, y una vez más en su discurso dejó claro que las fiestas de fin de año son para festejarlas en compañía de los seres queridos.

A través del video se ve a Chayanne sentado en un rincón de su hogar, y en una toma cerrada inicia su saludo: "Hola, mi gente bonita. Estamos en Navidad, la época más linda del año", se le escucha decir, mientras su look llama la atención de toda su fanaticada.

Con una camisa negra, con detalles de estampado en círculos blancos en cuello y mangas, se observa al cantante de 53 años con una gran sonrisa, pero esta vez no solo fue su casual outfit el que se robó las miradas, sino las gafas con las que sorprendió a más de uno.

La imagen renovada de la súper estrella esta vez se vio más madura, luciendo unos anteojos grandes estilo retro en color dorado, con cristales transparentes. Sin duda fue un cambio verlo con este accesorio que le dio un toque de elegancia.

Su barba era escasa y su cabello negro lució arreglado con un flequillo en alto.

También añadió un reloj, pulseras masculinas y un anillo de plata en su mano izquierda, con lo que selló su estilismo casual que suele lucir en sus apariciones públicas.

Celebrando la Navidad en familia

Chayanne compartió que estas fiestas las pasa siempre en compañía de los suyos: "Yo estoy celebrando con mi familia y espero que ustedes también estén con sus seres queridos", manifestó mostrando la alegría que caracteriza su trayectoria artística.

En la simplicidad de los gestos está el amor, mencionó al destacar lo bueno que es dar felicidad en Navidad. "No olvidemos lo importante que es demostrar amor, una llamada, un abrazo o una sonrisa, hacen la diferencia. Les deseo una muy, pero muy feliz Navidad. Los quiero mucho. Un abrazo".

De esa manera culminó sus palabras, dejando un caluroso mensaje de unión familiar, en el que reiteró sus buenos deseo escribiendo: "Mi gente bonita, les deseo una muy feliz Navidad".

Los mensajes llenos de buenos deseos, humor y halagos por su físico, colmaron su publicación: "¡Feliz Navidad, papá!" y "Sin duda Chayanne es como el vino"; "Cómo sigue siendo tan guapo, qué brujería hace"; "Estás como el oso: mientras más viejo, más hermoso".

