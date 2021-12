Chayanne enamora en una nueva faceta: Así le dio voz a su felino personaje en "Sing 2"

Aunque se encuentra alejado de los escenarios, Chayanne sorprendió con su participación en una cinta animada de Universal Estudios. Demostrando su versatilidad, se encargó de darle voz al personaje felino “Clay Calloway” de la secuela de “Sing”, siendo uno de los latinos escogidos para darle vida a uno de los personajes principales del filme.

El intérprete puertorriqueño ha dicho sí a una aventura cinematográfica, en la que pone de manifiesto su calidad vocal para dar vida a un dibujo animado de una emocionante historia que ya obtuvo éxito en su primera parte.

El propio cantante expresó su emoción por la oportunidad concedida, con lo que sorprendió a sus millones de fans en el mundo.

La voz de Chayanne en "Sing 2"

El cantante ya había dejado una publicación en su cuenta de Instagram de la película "Sing 2”. El tráiler oficial y otra en la que se veía a un gran león y sobre la imagen se leía: “Calloway” es Chayanne.

Pero ante el estreno de este filme, el cantante de 53 años regaló un detrás de cámara en el que se aprecia cómo grabó la voz de su personaje en la divertida película, que trata de un grupo de artistas animales que se preparan para dar un gran espectáculo, no sin antes persuadir a la gran estrella felina del rock a participar.

En el video se vio al cantante realizando el doblaje, asumiendo el personaje mientras hacia los gestos necesarios para darle énfasis a cada una de sus palabras.

De esta manera, el cantante demostró que no solo es capaz de cantar y bailar para atraer a sus millones de fans. Y en una entrevista en exclusiva para Telediario Monterrey, reveló lo bien que se había sentido en esta experiencia.

"Me invitaron, no lo pensé dos veces en medio de la pandemia y de todo lo que he vivido, se fue dilatando un poquito (...) me dijeron que iba a ser el león y nada, dije ‘wow... el rey de la selva’”, dijo sonriendo al inicio de la conversación, publicó Infobae.

Formar parte de esta aventura fue toda una emoción para Chayanne, pues al conocer su nuevo trabajo encontró varios similitudes con su personaje. Reconoció que al igual que el león, tiene amor por su esposa y por la música, por lo que fue fácil conectarse con lo que sería su papel animado.

El adorable carácter del cantante le permitió adentrarse en su nuevo rol: un felino gruñón. Pero para Chayanne no fue nada difícil este reto, su carisma y buen sentido del humor fue perfecto para desempeñar su nueva faceta como actor de doblaje.

Al respecto, explicó que gracias a sus hijos tuvo los consejos y las recomendaciones necesarias para perfeccionar los detalles que dieran vida a “Calloway”.

Confesó lo que muchos esperaban, se divirtió como un niño mientras hacían las grabaciones y aún más después de estar tanto tiempo separado de los estudios de grabación, ante los años de pandemia.

Lo cierto es que nuevamente Chayanne se ganó los halagos de sus fans, quienes no dudaron en felicitarlo y manifestarle el orgullo por sus nuevos logros prefesionales.

