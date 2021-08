Adamari López niega que se realizó una cirugía bariátrica: "Eliminé sodas y disminuí porciones"

Adamari López sorprendió a sus millones de seguidores cuando hace casi un par de años comenzó a tomar las riendas de su vida. Bajar de peso era el reto y por ello aceptó ser la embajadora del programa auspiciado por la famosa Oprah Winfrey, la dieta del Weight Watchers (WW).

Pero con la llegada de la pandemia, las pausas y el estancamiento se hicieron visibles en su plan de alcanzar un completo bienestar. Sin embargo, la presentadora de televisión tiene a más de uno boquiabierto, y desde hace unos meses recobró la evolución y comenzó su verdadera transformación.

El resultado está a la vista de todos y la ex de Toni Costa luce una pérdida de peso increíble que ha revolucionado las redes, con fotografías que hablan por sí solas: logró iniciar su meta hacia su peso ideal.

Sin cirugías, Adamari López niega esa versión

El desafío de la puertorriqueña era encontrar un estilo de vida que le brinde bienestar total y en ese camino decidió que era hora de ver los resultados esperados.

En cuestión de meses, la celebridad mostraba a su público que sí se puede y la reducción de peso dejaba a una mujer renovada, de figura estilizada que luce irreconocible para todos. Ante esa nueva Adamari López, y la rápida pérdida de alrededor de 10 kilos, comenzaron los rumores de que se había sometido a una cirugía bariátrica.

En una entrevista en exclusiva para el diario La Opinión, la presentadora del programa “Hoy Día” habló de su transformación negando que haya optado por la vía más fácil. Por ello, dejó claro que no se realizó ninguna operación.

Al ser cuestionada sobre esta posibilidad, aclaró las especulaciones de su peso.

“No está en mis planes hacerme operaciones... después del cáncer, que es la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital”, dijo al recordar que solo regresó para ser hospitalizada cuando se vio delicada con una influenza.

Justificó que aunque para muchos fue un proceso rápido para ella no lo fue. “Para mí ha sido un proceso que ha llevado su tiempo y que todavía tengo cosas por lograr”, dice mientras confiesa que aún debe bajar unos kilos, pues no ha llegado a la meta final.

Reconoció que los resultados tan visibles de su figura fue basado en el entrenamiento duro y eliminar algunos productos de su dieta, entre otras decisiones que tomó.

Cansada de los rumores mencionó que no se ve “como una persona que se ha operado”, palabras que tomó al revelar que su hermana se practicó una cirugía bariátrica y es diferente.

“Al final que la gente piense lo que quiera, yo lo que quiero es estar saludable y estar bien, y no se puede complacer a nadie. Si uno está flaco es porque se hizo una bariátrica, pero no ven el esfuerzo, y si entonces está gordo, es porque está gordo y no hace nada”, dijo ante las críticas.

Eliminó las sodas y porciones grandes

Como a muchas personas les ha pasado, el confinamiento por la pandemia trajo trastornos a la alimentación. Y Adamari no escapó a eso. Por ello, relató que en octubre del 2020 retomó los buenos hábitos y decidió cortar las raciones de alimentos ingeridos y eliminó de su dieta las sodas, que tanto trabajo le había costado.

“Tomar refresco regular no me ayudó, entonces eliminé esa azúcar que es demasiada y regulé las porciones, comer un poco menos y cosas que me beneficiaran más con la aplicación WW”, explicó.

Decidida que va por más, añadió que quiere seguir restando kilos y llegar a los 53, que es mucho más de lo que pesaba en sus años de juventud. Recordó que en ese entonces oscilaba entre unos 45 y 47 kilogramos, pero “no cree que llegue ahí”.

Indecisa y sin reconciliación

Ante los otros rumores que existen en torno a su relación con Toni Costa y las sorpresivas vacaciones de verano que compartieron ambos por Europa, Adamari López dio a entender que no representó un acercamiento y en la entrevista habló con completa sinceridad de sus sentimientos.

No han vuelto y por los momentos no tiene mucho qué decir frente a los medios de su relación: “No sé... Yo estoy on hold, no sé qué te pueda decir”, mencionó.

La conductora de televisión dejó claro que se está tomando su tiempo para evaluar la mejor decisión. “Este es un momento de incertidumbre, en ese aspecto, y le pido a papá Dios mucha sabiduría para tomar decisiones y elecciones correctas. Es lo que más puedo decir”, explicó sin dar respuesta certera de qué pasará en el futuro con Toni Costa.

