"Es un depredador sexual": Actriz de "La Ley y El Orden" lanza duras acusaciones contra Chris Noth de "Sex and the City"

Un escándalo vuelve a sonar con fuerza en el mundo de Hollywood. Esta vez, el estreno de la secuela “Sex and the City” se empañó tras las duras acusaciones de abuso sexual que hicieron dos mujeres y la actriz Zoe Lister-Jones en contra del actor Chris Noth, popular por su papel de Mr. Big y que hacía pareja con Sarah Jessica Parker en la serie.

La actriz de "La Ley y El Orden" reveló los momentos incómodos que tuvo con el actor luego de que las otras dos mujeres, en condición de anonimato, dieran sus testimonios a The Hollywood Reporter.

Según publicó el medio especializado, una tiene 40 y la otra 31 años, ambas alegan haber sido violadas por Noth en 2004 y 2015, respectivamente. Una de ellas es una periodista que contactó el medio el pasado mes de agosto y la otra trabaja para la industria del entretenimiento.

Zoe Lister-Jones comparte su testimonio en Instagram

A estos duros testimonios, se suma ahora las fuertes declaraciones dadas por la actriz Zoe Lister-Jones, quien se desahogó a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 251 mil seguidores.

"La semana pasada, un amigo me preguntó cómo me sentía por la muerte de Mr. Big en 'And Just Like That' (secuela de 'Sex and the City') y le dije que, honestamente, me sentía aliviada. Me preguntó 'por qué' y contesté que era porque no podía separar al actor del hombre y el hombre es un depredador sexual", se lee en una de las imágenes.

“Mi amigo se alarmó por la elección de mis palabras. Y para ser sincera, yo también. No había pensado en este hombre durante años y, sin embargo, había una fuerza en mi lenguaje que venía de algún lugar profundo y enterrado", escribió la actriz.

Lister-Jones también reveló detalles de las experiencias que tuvo con el actor y que considera inapropiadas. "Él se había acercado a mí, me olió el cuello y susurró 'Hueles bien', entre tomas intermedias del set de La Ley y Orden hace muchos años”, contó.

Recibe el apoyo de colega y otras mujeres

La publicación de Zoe Lister-Jones enseguida se llenó de solidaridad de colegas y de sus fanáticos, quienes dejaron miles de mensajes de apoyo ante sus duras declaraciones.

Las actrices Helen Hunt y Michelle Lynn Monaghan fueron las primeras en respaldar su testimonio.

“Lo que escribiste en la tercera imagen me tocó el corazón... Tan cierto”; “Gracias por ser valiente para que otros se beneficien”; “Gracias por compartir, estamos contigo y todas las mujeres”, se puede leer en el post.

A pesar del revuelo causado ante los duros señalamientos, el actor Chris Noth negó todo a través de un comunicado y aseguró que las relaciones siempre fueron consensuadas.

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas (...) esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres", señaló el actor en entrevista con Deadline.

