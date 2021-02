El reboot de la muy exitosa serie original de Darren Star, “Sex and the City”, sufre otra baja en el elenco muy importante. Se trata del personaje sexy de Mr. Big, quien tampoco aparecerá en este reinicio para HBO Max.

Los fanáticos de la serie están decepcionados porque hace poco el director de contenido de HBO Max informó que la actriz Kim Cattrall no estará en la serie, debido a que su personaje Samantha Jones habría tomado un camino diferente a sus amigas.

La alegría que se sintió cuando hace un mes la actriz Sarah Jessica Parker anunció el regreso de "Sex and the City", ahora con nuevo título "And Just Like That", no duró mucho con estas noticias que no solo dejan al público devastado, sino que también lleno de incertidumbres.

¿Carrie Bradshaw estará nuevamente soltera?

Aún no se resuelve cómo se justificará que un personaje tan importante como Mr. Big en “Sex and the City” quede fuera de la trama y de la vida de la protagonista, ahora con cincuenta y tantos.

El actor Chris Noth se mantiene ocupado en el programa “The Equalizer” junto a Queen Latifah y en la preproducción de las películas “Brooklyn All American” y “Someday Sometime”.

Además de las ausencias de Mr. Big y Samantha Jones, el actor David Eigenberg que personificó a la pareja de Miranda, Steve Brady, tampoco estará, aunque no hay que perder la esperanza porque actualmente se encuentra en negociaciones con los creadores de la serie, para que su personaje vuelva al elenco de “Sex and the City”.

En la serie que dio bastante de qué hablar desde 1998 hasta 2004, sin duda las desilusiones aumentan mientras la expectativa se desvanece.

