Los gemelos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova celebran su cuarto cumpleaños: ¡Sorprende cuánto han crecido!

Desde hace cuatro años, cada 16 de diciembre, Anna Kournikova regala unas fotos actualizadas de sus gemelos junto al cantante Enrique Iglesias. Sus hijos mayores los convirtieron en felices padres y, desde ese momento, la modelo y el cantante viven cuidando de sus retoños en la intimidad de su hogar en Miami.

Los tesoros más preciados de la extenista rusa son sus pequeños y así lo ha dejado ver desde sus redes, donde le concede un lugar importante a Lucy y Nicholas con motivo de cada cumpleaños. La celebración de su cuarto aniversario de vida no ha sido diferente y sorprendió compartiendo lo mucho que han crecido.

El español recientemente dio a entender que se “retira” de la música, pero más que retirarse es el deseo de ser un padre presente en el crecimiento de sus hijos. Lanzando sencillos cada cierto tiempo, el cantante espera continuar entre el gusto de sus fans a nivel mundial.

El hijo de Enrique Iglesias asombra con su parecido a Anna Kournikova

Además de asombrar con su tamaño, Anna Kournikova mostró con las gráficas de sus gemelos cómo ha cambiado Nicholas, quien especialmente cada día cobra mayor similitud con su famosa madre.

Para muchos es Nicholas el que tiene facciones más parecidas con la rusa. Mientras que Lucy, con su pícara sonrisa, mantiene la alegría en su rostro al igual que Enrique.

A cada hijo dedicó un par de fotos en su homenaje por celebrar su cuarto cumpleaños. Primero, fue para Lucy, y de esa manera los fans de la extenista vieron a la niña luciendo encantadora con un conjunto de falda de tul y top en tiernos colores pasteles, mientras jugaba en el jardín.

En la siguiente imagen, se le observó en la parte interna de la mansión, sentada en el suelo con un mini vestido verde con estampado de leones. Su cabello rubio y desordenado, destacaba en un retrato lleno de inocencia infantil.

En una última publicación, tocó el turno al "rey" de los Iglesias-Kournikova. Los ojos azules de Nico combinaban con su melena rubia y despeinada, junto a una sonrisa tímida. El pequeño galán posó en medio del amplio jardín, vestido con una llamativa polera de manga larga con un Mickey estampado al frente.

La segunda instantánea era otro regalo de Anna Kournikova a sus fans, en el que se vio al pequeño con un outfit más casual de jeans negro prelavado y polera con cuello blanco.

Padres orgullosos

Enrique Iglesias, en su más reciente entrevista en el popular programa español “El Hormiguero”, grabada en septiembre de 2021, dio a conocer lo mucho que disfruta de su rol de padre, donde reveló que el solo ver a su tres hijos le cambia el humor para bien.

“Los últimos 3 años y medio de mi vida han sido extraordinarios, lo he pasado genial. Ser padre es algo que nunca imagine cómo iba a ser, por eso me cuesta mucho irme de gira, porque me encanta estar en casa con ellos”, dijo feliz.

Convencido de la importancia del rol de un padre en la vida de los hijos, Enrique enumeró cada uno de los elementos que deben primar para darles felicidad.

“Hay que tener paciencia”, dijo sonriendo. “Escucharles, mimarles, quererles, repetirles constantemente que estás con ellos aunque no estés ahí físicamente y que siempre pueden contar contigo”, agregó.

Confesó que las travesuras que protagonizó en sus días de infancia se le parecen a las que realiza en la actualidad su pequeño Nico.

