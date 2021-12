Las fotos de Chiky Bombom recién operada de una manga gástrica: "Esperen este cuerpo tropical"

En medio de la última polémica que generó Olga Tañón al asegurar que Adamari López redujo sus kilos con un “balón gástrico”, reaparece la famosa influencer Chiky Bombom compartiendo en una publicación que se practicó un procedimiento quirúrgico para bajar de peso.

Las celebridades del mundo del espectáculo cada día más hacen uso de este método médico para alcanzar el peso ideal, después de muchas complicaciones. Y de esa manera, la tiktoker que se hizo viral en las redes con su famosa frase “Buenas, buenas”, se anota en la lista de las mujeres que desean tener una nueva figura.

Nacida en República Dominicana, la joven muestra gran sentido del humor y, con sus publicaciones, brinda situaciones y frases motivadoras para las mujeres que la siguen.

Así quedó Chiky Bombom después de la operación

A sus 33 años, Lissette Eduardo, conocida como la Chiky Bombom, sigue dando de qué hablar. Desde un video en su cuenta de Instagram, la influencer dio la noticia a sus 2.4 millones de fans sobre la decisión que por meses estuvo pensando y que finalmente tomó.

En el clip se le ve desde la habitación del hospital y caminando con una vía en su brazo izquierdo, en el que recibe aún suero, y realizó un live para compartir la emoción que siente al lograr su meta.

“Señores ya me operé, ya me operé, le voy a dar todos los detalles. Estoy maravillosamente rica, con el doctor Abel Bello, tienen que buscarlo. Tengo mi suerito aquí puesto”, dijo, mientras contaba los detalles del procedimiento quirúrgico luciendo un look casual de ropa deportiva, publicó la revista People en Español.

“Me hice la manga (gástrica), con el mejor doctor de la historia, estoy aquí en Miami, ya me operé”, repetía una y otra vez en medio de su indescriptible felicidad, en la que mostraba su abdomen con las heridas propias de la operación.

Reveló que por años enfrentó padecimientos médicos por el sobrepeso, entre ellos la diabetes, pero tras vencer los falsos temores pasó por quirófano el domingo 12 de diciembre y, 24 horas después, compartía el buen estado de su recuperación en sus redes.

Señaló que siempre dijo que el día que se operara, lo haría público. “Por qué hay que esconderlo, el público no es estúpido, yo quiero que ustedes sepan todo”, aseguró posando ante la cámara y cantando sus propias melodías sobre que “se operó.”

Recordó que ahora es que comienza el “mambo”, pues debe adquirir un conjunto de hábitos alimenticios y rutina de ejercicios, aunque todo será por “la causa”.

Toda una preparación tuvo que pasar para llegado el día, explicó mientras aseguraba que se levantó con el mejor ánimo y feliz, asegurando que la vida le cambió para bien. “Esperen este cuerpo tropical seco”, dijo entre risas, al advertir que viene con una transformación de su figura.

