La "Peliteñida" comparte fotos inéditas con la protagonista de Betty la Fea: "Lindas chicas súper poderosas"

Los lazos de sincera amistad que dejó la producción colombiana “Betty, la Fea” son indestructibles. El elenco compartió por más de un año y medio el rodaje en un set en el que supieron ser una verdadera familia, bajo el guión de Fernando Gaitán. Y ahora unas nuevas imágenes salen a la luz de manos de la popular “Peliteñida”.

Es sabido que muchos integrantes mantienen esa cercanía por vivir aún en Colombia, mientras que otros siempre reaccionan a las publicaciones que realizan los actores y actrices de la telenovela que rompió récords de sintonía en el año 1999.

Sin embargo, el rotundo exitoso que se extendió a una transmisión en más de 100 países y en 25 idiomas, permitió que la historia de la ficción protagonizada por Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza) y Ana María Orozco (Beatriz Pinzón Solano) se estrenara en las tablas.

Las nuevas imágenes del elenco de “Betty la Fea”

Lorna Cepeda es la actriz que le dio vida al personaje de Patricia Fernández, mejor conocida como la “Peliteñida”. A sus 50 años, mantiene la misma belleza que presumió a través de la historia del drama de la ficticia empresa de Ecomoda.

En su cuenta de Instagram, sorprendió a sus fans al compartir unas fotografías inéditas que muestran los días de ensayos que se dieron cuando la telenovela fue llevada al teatro en el año 2017, indicó Infobae.

Y en un #TBT, la actriz regaló un carrusel de gráficas que reflejó la complicidad y amistad que han logrado preservar por años. “¡En aquellos días se reencontraron unas lindas chicas súper poderosas de Betty! Donde se divirtieron, trabajaron, se unieron y gozaron de lo lindo”, escribió llena de alegría la artista.

No dejó de recordar el gran cariño por sus colegas y un postdata lleno del humor que la caracteriza. “Es lo que me quedó en mi carrete de fotos, y en mi recuerdo. ¡Las quiero! Espero que Martha Isabel (La Pupu) no me ahorque por la segunda foto ni por la tercera jajajajaja”.

En la primera instantánea se puede ver a Lorna junto a Ana María Orozco, seguida de una foto en la que está gran parte de las integrantes del “Cuartel de las Feas”, entre ellas Stephanía Gómez, Luces Velásquez (Berta), Ana María Orozco, Martha Bolaños y Paula Peña.

Y la foto del “reclamo” llegó con Martha Isabel Bolaños, quien personificó a “La Pupuchurra” junto a Lorna. Ambas se ven un poco desaliñadas sentadas sobre unas escaleras, con sus guiones en la mano estudiando cada una sus diálogos.





La actriz Stephanía Gómez junto a Lorna ya listas con maquillaje y peinados, posaron desde el camarín con looks en los que el rojo resaltó a la vista.

Y a la espera de salir al escenario, “Betty, la fea” estaba con su característico vestuario abrazando a la “Pupuchurra” y con una gran sonrisa para una selfie.

No podía faltar la gran amiga Natalia Ramírez, que tuvo el papel de Marcela Valencia. Todas ríendo compartieron una postal con Ana María y Lorna, luciendo vistosos outftis que elevaron su belleza.

