"Trabajaremos para honrar su legado": Esposo de Selena pone fin a 26 años de peleas con la familia de la cantante

Los años de disputa entre Chris Pérez, quien fuera el esposo de Selena al momento de su asesinato, y la familia Quintanilla, tuvieron un final feliz. El propio músico lo anunció entusiasmado a través de las redes sociales.

Desde la fatídica muerte de la cantante, en 1995, los conflictos legales entre ambas partes parecían profundizar cada día. El rockero acusaba a los parientes de la “reina del tex-mex” de intentar desaparecerlo de la historia de la artista.

Por su parte, “Los Quintanilla” no perdonaron que Chris haya contado su historia de amor con la intérprete de “Como la flor” en el libro titulado “To Selena With Love”.

El esposo de Selena contó en Twitter que los problemas que lo apartaban de la familia de Selena habían llegado a su fin. Chris Pérez mostró también su disposición de comenzar a trabajar nuevamente con ellos para seguir difundiendo la herencia artística de Selena.

“¡Buenas noticias! He resuelto amistosamente mi disputa legal con la familia Quintanilla”, escribió sin rodeos el guitarrista estadounidense.

“Ahora que estos problemas han quedado atrás, en el futuro, mi esperanza y la esperanza de la familia Quintanilla es que trabajemos juntos para seguir honrando y celebrando el legado de Selena”, añadió.

Good news! I have amicably resolved my legal dispute with the Quintanilla family. Now that these issues are behind us, going forward, my hope, and the hope of the Quintanilla family, is for us to work together to continue to honor and celebrate the legacy of Selena.