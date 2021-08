Sin barba ni músculos y con el cabello corto: La foto de Jason Mamoa antes de "Aquaman"

Seguramente si los fans de Jason Momoa lo vieran en el pasado, sin su aspecto salvaje y cuerpo musculoso, no lo reconocerían. Fue duro para el reconocido actor estadounidense alcanzar la fama, hasta que la oportunidad de protagonizar la película "Aquaman" cambió su vida.

Hollywood poco a poco ha reconocido el talento y la dedicación del actor, en su pasión por el mundo cinematográfico. A sus 41 años, logró una estrella en el Paseo de la Fama, uniéndose a una larga lista de afamados colegas que ya tienen su nombre en este boulevard.

Su actual apariencia sigue robándose los corazones y la atención de sus millones de fans, que se complacen en ver sus films convertidos en éxitos de taquilla.

El irreconocible Jason Momoa

Nacido en Hawái, Jason Momoa dio sus primeros pasos como modelo en esa paradisíaca isla en el año 1999. A través de este oficio, alcanzó una proyección que le permitió aparecer en la serie de televisión “Baywatch”. Con su esculpido cuerpo encontró repetir en el 2003, formando parte del elenco de la película “Baywatch: Hawaiian Wedding”.

Y es esta aparición la que quedó grabada en una fotografía que recuerda un antes de su físico, anterior a su transformación, la que actualmente se le conoce en sus más recientes películas. Por ello, es que podemos decir que Momoa no siempre tuvo el espectacular aspecto que hoy grandes y chicos aman.

Se trata de una publicación en la que se compara su apariencia, antes de que fuese conocido en su personaje de "Aquaman". La gráfica corresponde a Momoa cuando tenía 20 años, luciendo sus incipientes músculos sin camisa y con el característico pantalón corto en color rojo, propio de los salvavidas que custodiaban la playa en la serie.

La juventud brotaba en el inexperimentado actor, su cabello corto con un copioso copete al frente, no era ni la sombra de su melena actual. Su cutis sin nada de vellos no dejaba a la imaginación en lo que se convertiría, piel a la que también ha sumado unos inmensos tatuajes distribuidos por casi todo su cuerpo.

Y en el lado derecho de la postal vemos a "Aquaman", con su estilo inigualable de largos cabellos y una barba que poco corta, y que lo hace inolvidable ante una audiencia que aplaude al súper héroe acuático de gran fuerza perteneciente al mítico Universo DC, detalla el portal de Cultura Colectiva.

El tamaño de sus músculos aumentaron increíblemente y sus brazos y adbomen de acero, son los perfectos para su actuación de sobrehumano.

Ese físico que mostró en “Baywatch” fue previo a su personaje de Khal Drogo en “Game of Thrones”, historia de HBO que le regaló una fama que no bastó para hacerse de nuevos personajes en la meca del cine. Por muchos años, Jason Momoa cargó con la sombra de su rol como uno más de los tantos guardianes de la bahía, por lo que no encontraba nuevas oportunidades de trabajo.

Interpretar el papel Ronox Dex en "Stargate: Atlantis" fue el inicio de su imagen ruda, que incluyó la musculatura y sus cabellos largos y rebeldes, un cambio radical que comenzó con un entrenamiento rígido, dejando atrás así al joven de poco tono muscular.

En la actualidad, se une a los actores más musculosos y amados de la industria del cine, como Vin Diesel, Dwayne Douglas Johnson (The Rock) y Chris Hemsworth.

