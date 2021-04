Malucha Pinto fue la nueva entrevistada del programa “De Tú a tú” de Canal 13, donde la actriz confesó la historia de amor de siete años con su colega Mauricio Pesutic.

La actriz comenzó contando que se enamoró de Pesutic desde el primer día que lo vio en la escuela de teatro: “Era hermoso. Era estupendo. Lo vi y morí por él. Ahí empezó el romance. Todavía no me separaba, pero empezó a gustarme. Yo sufría porque me gustaba”.

Asimismo, señaló que se puso a dieta para lograr conquistarlo: “Comencé a tomar un vaso de leche al día, nada más, para bajar de peso. Era lo único que comía. Hacía ejercicio, quería estar bella”.

Le contó a su cuñada

Para sacarse un poco la culpa y contarle la situación a alguien, Malucha Pinto recurrió a su cuñada de aquel entonces para confesarle el amor que sentía por Mauricio Pesutic.

La misma cuñada le reveló que Eduardo, su marido de aquella época, ya la había engañado un par de veces: “Eso me liberó de culpa y me separé”, dijo la actriz.

Su primer beso luego de una noche de fiesta

Malucha contó el momento cuando se dio su primer beso con Mauricio. La actual candidata constitucional celebraba su cumpleaños número 19 y obviamente invitó al actor.

“No lo olvidaré jamás. Fue una noche de mucho carrete, de harta juerga. Y llegaron los militares. Feroces, allanaron la casa, fue todo loquísimo. Finalmente, se fueron, llegó la madrugada y ahí se produjo el primer beso de amor" relató Pinto.

Su padre odiaba a Pesutic

Para agregar antecedentes de la relación, Malucha declaró que Pesutic le regaló una flor al terminar una obra de teatro. Ella estuvo encantada, pero su padre, al darse cuenta de la situación, se indignó.

“Me mandó una carta feroz, donde me decía ‘si usted cree que la figura de la separadita fácil a la que le entregan flores cual bataclana va a ser muy agradable para los maestros que la rodean en este momento, se equivoca’. Una cosa feroz. Mi papá nunca le dio la mano a Mauricio. Lo odiaba”, finalizó.

Todo sobre Famosos chilenos