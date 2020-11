No hay dudas que este 2020 ha sido un año trágico para la familia Calderón Argandoña. Todo comenzó a principios de agosto, cuando Hernán Calderón Salinas fue atacado por su hijo homónimo. Este hecho inició una controvertida batalla judicial, en la que incluso llevó al joven Hernán "Nano" Calderón Argandoña a estar en prisión preventiva.

La situación dio un radical giro: Calderón padre solicitó cambiar el delito de parricidio frustrado a lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar. Una decisión que, para Kel Calderón, estuvo motivada por los sentimientos y no por la razón.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, la influencer repasa la difícil situación familiar que atravesaron y la distancia que tomó de su progenitor.

El quiebre de las relaciones con su padre

La determinación de Calderón Salinas marcó un quiebre entre él y su hija. Ambos dejaron de hablarse desde el 9 de septiembre, cuando Kel declaró ante Fiscalía y entregó detalles sobre la personalidad de Nano.

"(Mi papá) está sobrepasado con la situación, estaba sufriendo mucho por tener a su hijo privado de libertad. Lo único que le empezó a importar fue eso. Los sentimientos opacaron un poco la razón", parte diciendo.

"Uno no puede salvar a una persona de sí mismo. No quiere decir que yo no quiera a mi papá, pero a pesar de que una quiere hacer lo mejor y tiene las mejores intenciones, tomamos posiciones diametralmente distintas. Él decidió representarse solo porque no estaba de acuerdo con todo lo que pensábamos las personas que estaban a su alrededor", agrega.

En ese sentido, la egresada de Derecho cataloga como una decisión "equivocada" el hecho de que Calderón Salinas haya solicitado cambiar la causa del delito: "Uno puede entender, pero no compartir".

"Una actúa con los valores que tiene"

La exactriz asegura que su actitud frente al drama familiar está sobre la base de la enseñanza que recibió de sus propios padres y su experiencia de vida.

"Una actúa con los valores que tiene desde chica. Nunca he querido algo malo para ningún miembro de mi familia, al contrario. Creo que cuando tus valores se ponen a prueba en circunstancias límites es cuando uno debe actuar de la forma correcta. Es difícil cuando personas que uno quiere tanto hacen las cosas diferentes", indica.

"Cuando los quieres a todos es desgarrador"

Kel Calderón confiesa lo doloroso que ha sido para ella esta tragedia, desatada por el ataque de su hermano hacia su propio padre.

"Independientemente de todo lo que pueden hacerse los miembros de una familia, tú los quieres a todos. Y cuando tú los quieres a todos es desgarrador. Entonces, partió una época muy dolorosa de meses y ha sido continuo", cuenta.

La joven expresa: "Cuando alguien muere, la gente se va para su casa y espera que la vida siga para adelante. Pero acá, ese día cambió la vida de todos y nada volvió a ser igual".

A pocos días de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, tampoco se avisora una reconciliación entre padre e hija. "Las familias de mis amigos tratan de acogerme, pero de repente el papá hace el brindis o baila con su hija... es inevitable no sentir algo en la guata. Yo no tengo eso, ni lo voy a tener. La decepción es demasiado grande", concluye.

