Meganoticias accedió de manera exclusiva a la declaración voluntaria que brindó Raquel Calderón Argandoña a la Fiscalía Oriente, en el marco del caso que hoy involucra a Hernán Calderón padre, su hijo homónimo, y la pareja de este último, Rebeca Naranjo.

Según el relato, el motivo por el que decidió comparecer ante la justicia fue porque "quiero manifestar mi preocupación y miedo por lo que pueda pasarle a mi padre y a mí".

¿Qué dijo Raquel Calderón?

La egresada de Derecho parte relatando que "mi padre está siendo objeto de presiones por parte de mi madre y de la defensa jurídica de mi hermano, he sido testigo de las conversaciones y exigencias".

"Primero, trataron de manipularlo emocionalmente, insistiendo en los riesgos que corría mi hermano en la cárcel. Le señalaban que podía pasar frío, hambre, que estaba muy mal, que incluso mi hermano se iba a suicidar, le decían hasta que lo podían violar".

El ofrecimiento de la defensa de Nano

La exactriz señala que escuchó las llamadas que sostuvieron Calderón Salinas con Cristián Opazo, un abogado cercano a la defensa de Hernán Calderón Argandoña, en la que le pidió desistir en la solicitud de prisión preventiva en contra de este último, a cambio del retiro de la querella de abuso sexual reiterado presentada en su contra por la pareja del joven.

Bajo esa línea, Kel declaró que Opazo le dijo a su padre que esta querella por abuso sexual era falsa y la estaban utilizando como estrategia para persuadirlo.

"Escuché que ellos mismos le ofrecían una campaña comunicacional para limpiar su nombre y dicha campaña incluía entrevistas de Rebeca, reconociendo que había mentido por salvar a su pareja. Mi papá con mucha angustia y dificultad, en principio no accedió a sus presiones".

Denuncia presiones de Raquel Argandoña

Según la declaración, las llamadas de Opazo no fueron las únicas presiones que recibió Calderón Salinas, ya que Raquel Argandoña también insistió en que desistiera de la prisión preventiva.

"Para mí fue muy doloroso ver cómo mi mamá comienza a enviarle muchos mensajes de WhatsApp, utilizando a mi abuela paterna, que está muerta, para que por favor se desistiera en su nombre", manifiesta.

La influencer detalló que su madre "le mandaba fotos de Hernán cuando estaba chico, le suplicaba que se desistiera de su acusación, empezó a enviarle muchos mensajes. Incluso fue a ver a mi papá".

Las pruebas contra la denuncia de abuso sexual

El pasado 19 de agosto, Meganoticias publicó una serie de capturas de pantalla de conversaciones que fueron presentadas como pruebas por la defensa de Rebeca Naranjo en la querella por delito sexual contra Calderón Salinas.

En relación a estas conversaciones, Kel le dijo a su padre que "él podía defenderse de las acusaciones falsas de abuso. Yo misma revisé todas las conversaciones de WhatsApp que mi padre tenía con Rebeca, ellos hablaban constantemente para calmar los episodios de violencia de Hernán hijo. Incluso, en múltiples ocasiones, mi papá le decía que terminara la relación porque eran muchos los episodios de violencia entre ellos".

"Y ahí me di cuenta que los chat que la defensa publicó o filtró a propósito de la querella por abuso sexual estaban descontextualizados, publicaban conversaciones parciales, eliminando textos para armar conversaciones distintas", agrega.

"Respaldé todas esas conversaciones y las tengo en mi celular. Estoy dispuesta a que Fiscalía tenga acceso a ellas, es más, mi papá también estuvo dispuesto a entregar su celular si la Fiscalía lo requería en la querella por abuso", complementa.

"Empezó a sentirse culpable"

Cuando Calderón Argandoña ingresó al penal Santiago 1 para seguir cumpliendo con la medida cautelar decretada, Kel señaló que su padre comenzó a "sentirse culpable, empezó a sentir que le estaba destruyendo la vida".

Es en este contexto en que la defensa de Nano le insistió en que retirara los cargos por parricidio frustrado y los cambie por lesiones graves.

Una presunta segunda querella por abuso sexual

Por otro lado, la querella de Rebeca Naranjo no sería la única que pesa en contra de Calderón Salinas, ya que presuntamente existiría una segunda, también por el delito de abuso sexual a una expareja de Hernán hijo.

Al respecto, Kel cuenta que "el viernes 04 de septiembre, mi mamá y la defensa van al departamento de mi papá y ahí lo amenazan o extorsionan diciéndole que tenían una segunda querella lista que involucraba a otra ex de mi hermano por abuso sexual de iniciales J.A., y que no había forma de que a ella 'la dieran vuelta', porque ya había aceptado un departamento en Las Condes".

"Ahí la cosa se complicó mucho, mi papá empezó a ceder, uno de sus abogados renunció diciendo que no estaba dispuesto a aceptar este tipo de extorsiones. Le envié un WhatsApp (a Calderón Salinas), dejó de contestármelos y, finalmente, el sábado 05 de septiembre hablamos por celular y él me dice que ha decidido cambiar los hechos y la calificación jurídica, que no resiste tener a su hijo preso", indica.

Según Kel, Calderón Salinas cree que su hijo lo puede matar y sabe que tiene problemas de violencia, pero también cree que estas complejidades se solucionarán "si se desiste de la querella y de los hechos".

El temor de Kel Calderón

"Yo no declaro esto en un afán de hundir a mi hermano, sino que de verdad creo que es la forma de proteger a mi padre, ya que mi hermano tiene problemas con la violencia y creo que sí puede agredirlo nuevamente, no solo a él, sino que también a mí, sobre todo porque mi hermano puede pensar que yo he estado defendiendo mucho a mi papá", asevera.

Además, Kel señaló que también siente temor por lo que pueda pasar con Raquel Argandoña y Rebeca Naranjo, dado que Hernán hijo "ha estado involucrado en muchos episodios de violencia y necesita ayuda".

"Yo amo a mi hermano y lo que más he querido es tener un hermano sano y poder tener una familia unida. Mi mamá está segura que está ayudando a Hernán y no se da cuenta que al ocultar y protegerlo, lo único que hace es agravar la situación", concluye.

