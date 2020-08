¿Qué pasó?

Meganoticias tuvo acceso a las capuras de pantalla que muestran diferentes conversaciones que sostuvo la polola de Nano Calderón, Rebeca Naranjo, relatando diferentes situaciones con Hernán Calderón Salinas.

Estos registros son parte de las pruebas presentadas por la defensa de Rebeca Naranjo en la querella por el delito de abuso sexual reiterado contra el padre de Nano Calderón, quien fue formalizado por parricidio frustrado.

Las imágenes

Una de las capturas muestra los mensajes que le enviaba Calderón Salinas a la adolescente, en la que él le pregunta si a ella le gustaba acostarse "con alguien que ni siquiera te habla".

"No ve lo que te escribo. Bueno, te mando un gran besito de buenas noches", señala uno de los mensajes que le envó el hombre, con fecha 24 de mayo de 2020.

Un día más tarde, el sujeto le volvió a escribir, pero la joven decidió bloquearlo.

La conversación con una amiga

Meganoticias también tuvo acceso a los pantallazos de una conversación de WhatsApp entre la pareja de Nano Calderón y una amiga, cuyos registros corresponden a los días 7 y 8 de junio de 2020.

En aquellas imágenes, Rebeca cuenta un episodio en que Calderón Salinas la habría tocado y le habría dicho "quiero que seas mía, ¿no quieres?".

Posteriormente, la joven señala que este hecho se lo contó a "Nano", quien le cuestionó que por qué no se lo dijo desde un principio. Sin embargo, Rebeca responde que no lo hizo por miedo a que no le creyera.

Calderón Salinas borraba los mensajes

Otras de las imágenes que Rebeca entregó como pruebas que respaldaran su querella por el delito de abuso sexual reiterado en contra del abogado, hacen alusión a que precisamente Calderón Salinas borraba los mensajes que le enviaba a Naranjo.

"Rebe, tienes que salir de allí"

Por último, otra foto a la que accedió Meganoticias es la que muestra el diálogo de Rebeca con su hermana. En dicha conversación, la joven relata otro episidio en que Calderón Salinas la acosó.

"Empieza a tocarme el cuello y yo 'ok, no me pasaré rollos'. Me tocaba los brazos, las piernas y yo estaba con short, con un peto arriba y me dices 'tienes la piel suavecita' (...) Tengo miedo", relata la joven.

Ante ello, la hermana le dice "tienes que salir de allí (...) ese tipo capaz te viola y quién va a poder contra él".

Querella admisible

Este martes el tribunal declaró admisible la querella presentada por la abogada Catalina Tuane, quien representada a Naranjo.

Se espera que durante los próximos días el Ministerio Público designe a un fiscal para investigar los delitos, quien deberá solicitar diligencias.