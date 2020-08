¿Qué pasó?

Este lunes, una mujer identificada con las iniciales R.N., quien es actual pareja de Hérnan Calderón Argandoña, presentó una querella en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de abuso sexual reiterado contra Hérnan Calderón Salinas.

La acción judicial se tramitó luego de una polémica familiar en la que Nano Calderón apuñaló a su padre en un inmueble de la comuna de Las Condes, provocándole una serie de heridas, tras lo que fue denunciado y permanece prófugo hasta ahora.

Ante este hecho, el fiscal Jorge Bitrán explicó que dispuso de medidas de protección para la víctima mientras se realiza el trabajo de búsqueda del joven.

¿Qué dice la querella?

Según el documento al que tuvo acceso Meganoticias.cl, la joven señaló que, “En marzo de este año (2020), comencé a percibir una actitud extraña por parte del Sr. Calderón, él se me acercaba bastante y yo sentía que me miraba de una manera distinta, me hacía insinuaciones. A modo de ejemplo, puedo señalar que el día 8 de marzo el querellado se acerca a mí mientras yo estaba cocinando, él me agarra por las caderas, me da un beso en cada mejilla y me dice descansa. Aquello para mí fue bastante incómodo, sentí que fue inapropiado, comentandole a mi amiga, que tenía duda de sus intenciones”.

Además, detalló otro episodio, “días después del episodio de la cocina, el 19 de marzo, mientras mi pareja se encontraba en nuestra pieza, yo fui a la pieza de invitados del departamento a buscar cajas con stock de mi local, puesto que necesitaba armar pedidos para enviar. Estando yo agachada, siento que me tocan el cuello y los brazos, yo instantáneamente pensé que era mi pareja, pero grande fue mi sorpresa al percatarme que era su padre. Yo estaba muy nerviosa y me quedé completamente paralizada, comencé a cerrar las cajas para irme a mi pieza, y antes de que pueda levantarme el Sr. Calderón Salinas me dice: 'tienes la piel rica, suavecita’. Luego de eso me paro rápidamente y antes de que pueda irme de la pieza me pregunta ¿Que tienes allí? señalando la parte posterior de mi short, me doy vuelta a mirar para ver a qué se refiere y en esos instantes siento que don Hernán Calderón Salinas me está levantando el short y pone la palma de su mano en mi glúteo. Lo único que pude hacer fue correr a mi pieza, tenía mucho miedo, temblaba, me sudaban las manos, no sabía que hacer, quedé en blanco y comencé a llorar, me tuve que bañar para quitarme el olor a su perfume”.

Se espera que durante esta jornada, el tribunal resuelva si acoge la querella, de ser así será derivada al Ministerio Público, para designar a un fiscal que deberá investigar los hechos.

¿Qué dijo la abogada de la denunciante?

Catalina Tuane, abogada de la denunciante, sostuvo que “presentamos querella por distintos episodios de hostigamiento y abusos que ella sufrió en el departamento. Los antecedentes más importantes se encuentran relatados en la querella y haremos llegar a la Fiscalía todos aquellas pruebas y evidencias que fundan la veracidad de los hechos”.

¿Qué dijo la defensa de Calderón padre sobre el ataque?

La defensa de Hernán Calderón Salinas confirmó que en el momento de la agresión también habría ocurrido un disparo con arma de fuego.

"Él le cortó las manos, porque él se defendió. Esas puñaladas apuntaban al estómago", leyó el animador del espacio, Julio César Rodríguez, desde su celular donde recibió la información. "Le cortó dos tendones de la mano derecha. No saben si podrá recuperar la movilidad ni la sensibilidad. Tiene más de cincuenta puntos", agregó.

El disparo

Parte de la información revelada también relata que "hubo un disparo con arma de fuego a la pared, después de ponerle una pistola en el pecho". La defensa de Hernán aseguró que tiene la bala como prueba del disparo de Nano Calderón y que tienen a su pareja como testigo, quien también habría sido agredida.

Calderón presentará una querella contra su hijo por parricidio frustrado, mientras aún es desconocido el paradero del joven de 23 años.

Revisa la querella

Querella Herna?n Calderon