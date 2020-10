View this post on Instagram

💪 ¡NO PARAMOS! ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 🙋🏻‍♀️🙋🏽‍♀️🙋🏼‍♀️ HOY conversatorio con Valentina Rosas, subdirectora de @tenemosquehablardechile plataforma colaborativa de diálogo e incidencia ciudadana.⁣ ⁣⁣⁣ Modera la #tremenda Isidora Guzmán @laisi_teincluye, activista por la inclusión, miembro del área Inclusión de Tremendas y consejera de TQHDCH.⁣ ⁣⁣⁣ ¡Te esperamos! ✊🏼✊🏼✊🏼 ⁣ ⁣ #TenemosQueHablar #inclusionmatters #inclusión