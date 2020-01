Toda una adolescente: Así ha cambiado Alma de "Eres mi tesoro" a cuatro años de estrenada la teleserie

View this post on Instagram

Una navidad llena de reflexiones... El 18 de octubre pasado ha dejado en mucha gente una gran marca... Por eso deseo que en cada hogar reine la humildad, el respeto al prójimo y la equidad para todos!. “Humanidad, Dignidad y Esperanza”. @tremendascl Feliz Navidad... . . . . #navidad #constitucionparitaria #chile #feliznavidad #chiledesperto #discapacidad #capacidadesdistintas #inclusion #accesibilidad