En todo un fenómeno se ha convertido el juego Among Us en el último mes a pesar de que está disponible hace casi dos años. Fue tal el fenómeno que los fanáticos esperan la secuela, sin embargo, sus desarrolladores la cancelaron.

Según informó InnerSloth, encargados del juego, el arrollador éxito de la primera entrega los hizo enfocarse en mejorar la experiencia en esta, más que en desarrollar una nueva, algo que habían anunciado en agosto.

"Los desarrolladores hemos tenido varias discusiones sobre lo que queremos hacer con el juego. ¿Cuándo dejamos de trabajar en Among Us 1? ¿Qué contenido incluirá Among Us 2? ", indicaron.

"La razón principal por la que buscamos una secuela es porque el código base de Among Us 1 está tan desactualizado y no está diseñado para admitir la adición de tanto contenido nuevo", señalaron en una publicación.

Qué pasará

Los desarrolladores agregaron además que "ver cuánta gente está disfrutando de Among Us 1 realmente nos hace querer apoyar el juego y llevarlo al siguiente nivel".

De esta manera, anunciaron que "todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá a Among Us 1. Esta es probablemente la elección más difícil porque significa profundizar en el código central del juego y reelaborando varias partes del mismo".

Parte de las mejoras que anunciaron para el juego están relacionadas con una ayuda para personas con daltonismo, además de agregar un nuevo mapa para tripulación e impostores.