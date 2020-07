View this post on Instagram

Bienvenida amor hermosa, sos tan perfecta ❤️parto precioso❤️estamos mega felices con tu papi 🤗 y queremos compartirlo con ustedes por todo el amor que nos dan, día tras día . Por fin quiso salir a conocernos #babyLuján peso 3,740 y midió 53 cm . No podemos más de amor . #babyvegan 🌱