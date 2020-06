¿Qué pasó?

Las imágenes utilizados como fondos de pantalla en los celulares suelen ser completamente inofensivas, ya que solo tienen el objetivo de personalizar el teléfono de cada persona.

Sin embargo, la imagen de un paisaje está causando serios dolores de cabeza a usuarios de dispositivos Android y, en especial, de la marca Samsung.

¿Qué provoca la imagen?

Esto porque, al fijar la fotografía como fondo de pantalla, el smartphone se bloquea y no permite utilizarlo de manera normal.

Esta situación fue dada a conocer por un usuario de Twitter, especializado en tecnología, quien advirtió a sus seguidores que no fijen el archivo como fondo de pantalla y que lo ignoren si es que alguien se los envía.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Pese a la advertencia, algunos lo intentaron y comprobaron en primera persona lo que provoca la imagen.

XD pic.twitter.com/E88oYQdZDI — Muhammad Fakhri Hudana (@mfakhrihdnpng) June 1, 2020

Samsung S20 Ultra comfirmed! pic.twitter.com/saCpDIjQCN — Khalifa_BuHazza (@Khalifa_BuHazza) May 31, 2020

¿Cuál es el problema?

El problema con este archivo, sin embargo, no radica en algún virus oculto o algo similar, sino que en un aspecto más técnico como es el espacio de color, el cual está como RGB y no en sRGB, que es el soportado por el sistema Android.

Esto significa que los valores de color de la imagen sobrepasan los establecidos por Android, según consigna el sitio especializado Hipertextual.

La solución

Entonces, si quieres evitar cualquier inconveniente con tu celular, lo mejor es no utilizar este fondo de pantalla. Pero sí te gustó y lo quieres fijar en tu smartphone, lo que debes hacer es cambiar su espacio de color a sRGB mediante un editor de imágenes y listo, según informa el sitio GizDev.