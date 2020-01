Ex Axé Bahía Bruno Zaretti será formalizado por violenta agresión contra un amigo

El exintegrante de Axé Bahía, Bruno Zarretti, será formalizado luego de que fuera denunciado por una violenta agresión contra su hasta entonces amigo, el abogado Ricardo Callejas, altercado que ocurrió el 13 de enero de 2019.

Según indica La Cuarta, ambos protagonizaron la situación en el estacionamiento del edificio en Vitacura donde vive el exchico Mekano. Allí "mientras el vehículo del imputado se encontraba detenido y con el motor encendido, se instala frente al capó, abriendo el imputado (Zaretti) el portón de acceso al estacionamiento, reiniciando la marcha, quedando la víctima sobre el capó, afirmado solo con sus manos, mientras le insistía que parara el vehículo".

También puedes ver

El medio relata además que "a gran velocidad maniobras bruscas al volante, lo que ocasionó que en intersección de calles Gerónimo de Alderete con las Hualtatas en la misma comuna, la víctima cayera a la calzada, golpeándose la cabeza contra la acera, quedando tendido en la calle, perdiendo el conocimiento".

Callejas indica en la querella que quedó inconsciente en el suelo, mientras el brasileño lo dejó en el lugar. Producto del golpe, sufrió una contusión de cráneo, tec grave, herida supraciliar izquierda y herida contuso cortante en cuero cabelludo y erosión lumbar.

Debido a las lesiones, el abogado quedó sin olfato ni gusto, pero aseguró que "yo no quiero que se vaya preso, me gustaría que me pagara lo que se debe a la clínica", y además espera "que el juez lo mande a tratamiento, porque él es una persona con un trastorno bipolar no tratado".

La audiencia de Zaretti será el martes 21 de enero a las 9:00 horas.