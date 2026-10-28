Experto de Iplacex explica cómo la inteligencia artificial está transformando la ingeniería de datos

La inteligencia artificial está transformando el mundo laboral y automatizando tareas que antes requerían mayor intervención humana. Este avance plantea interrogantes sobre el futuro de profesiones como la ingeniería de datos, encargada de procesar información y desarrollar soluciones tecnológicas para las organizaciones.

Andrés Zambrano, jefe de carrera del área de informática y telecomunicaciones de Iplacex, explica que, pese a los avances de esta tecnología, el trabajo de los profesionales sigue siendo fundamental para orientar y evaluar sus resultados.

"No hay que olvidar que siempre tiene que existir el profesional detrás, porque hay que pensar que la IA es reactiva, no es proactiva. No se adelanta a las cosas, a menos que yo como profesional automatice eso" comentó Zambrano al respecto.

El especialista agregó que la inteligencia artificial funciona como una herramienta complementaria, pero que requiere supervisión y pensamiento crítico. Además, advierte que entregar instrucciones poco claras puede generar resultados que no respondan a los objetivos de una organización.

¿Cómo formar a los ingenieros de datos para los desafíos de la industria?

Frente a estos cambios, la formación profesional debe combinar conocimientos técnicos con capacidad de análisis y aprendizaje continuo. En esa línea, Iplacex imparte la carrera de ingeniería de datos en modalidad 100% online, con una duración de cuatro años y asignaturas como programación, bases de datos, Big Data, automatización de procesos y gobernanza de datos.

Según Zambrano, de esta manera actualmente esta carrera responde a los principales demandas de la industria: "Nosotros nos preocupamos de generar un plan de estudio de una manera muy responsable, viendo directamente cuáles son las necesidades del sector”.

"No te puedes quedar solamente con ‘yo aprendí a ocupar esta herramienta, me quedo con eso y me dedico a generar tableros’. No, la tecnología va evolucionando, el mercado evoluciona, las organizaciones evolucionan y las necesidades del sector productivo evolucionan. Entonces, es una constante en la que hay que seguir mejorando", agregó el especialista.

Así, el desafío para los ingenieros de datos no consiste solo en utilizar herramientas de inteligencia artificial, sino también en evaluar sus resultados, diseñar soluciones y adaptarse a las nuevas necesidades de la industria.