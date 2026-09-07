Cofinanciado por FONIS y Pepsodent: Estudio de U. de los Andes reveló disminución de caries en niños
- Por Meganoticias
La salud bucal infantil continúa siendo un desafío en Chile. Así lo muestra una investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, cofinanciado por Pepsodent y FONIS, que analizó a más de 2.500 niños y niñas de seis años de todo el país.
Una cifra que muestra avances
Uno de los principales resultados indica que el 55% de los niños de primero básico ha presentado caries dental. La cifra representa una disminución de 15 puntos porcentuales respecto de 2007, cuando alcanzaba el 70%.
Actualmente, esto equivale a cerca de 122 mil niños y niñas que han sufrido al menos una lesión de caries. Además, el promedio de dientes primarios afectados bajó de 3,7 a 2,3.
Persisten desafíos en la atención
El estudio también reveló que solo el 36% de los dientes primarios afectados ha recibido tratamiento, mientras que un 56% permanece cariado y un 8% corresponde a dientes perdidos por caries.
Además, el 41% de los escolares presenta actualmente una necesidad de atención por caries, equivalente a unos 90 mil niños y niñas. Esta proporción llega al 46% en establecimientos públicos, 41% en subvencionados y 18% en particulares pagados.
Los resultados buscan aportar evidencia para futuras decisiones y políticas públicas relacionadas con la salud infantil, destacando la importancia de fortalecer la prevención y la educación en salud bucal desde la infancia.
Para Pepsodent, la salud bucal es una parte fundamental del bienestar durante todas las etapas de la vida, y su cuidado comienza desde la primera infancia. En este contexto, conocer la realidad de los niños y niñas del país resulta fundamental para fortalecer las estrategias de prevención y contribuir a la construcción de mejores herramientas para enfrentar una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia: la caries dental.
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