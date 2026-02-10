Iniciativa busca dar una segunda vida a las baterías eléctricas para reducir el impacto ambiental de la electromovilidad

La electromovilidad crece con fuerza en las ciudades y promete un transporte más limpio. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿qué pasa con las baterías cuando terminan su vida útil? Aunque muchas veces se consideran desechos, aún conservan un porcentaje importante de energía aprovechable. Frente a este escenario, una iniciativa pionera en América Latina busca darles una segunda vida y reducir su impacto ambiental.

"Hoy la batería es el corazón del vehículo eléctrico", explicó Rafael Celis, cofundador y CEO de Yuzz. Pero cuando deja de funcionar en el auto, se convierte en un nuevo desafío. Según Marcelo Matus, director de Libr3 Circulartec, hacia 2040 o 2050 una parte importante de los residuos podría estar compuesta por baterías.

La solución consiste en integrarlas, incluso si son de distintos fabricantes, para formar una sola gran batería funcional. Antes, cada una pasa por un análisis técnico que permite determinar cuánta vida útil le queda y para qué uso es más adecuada.

Estas baterías pueden alimentar hogares, industrias o funcionar como cargadores para vehículos eléctricos. Una batería puede durar entre 10 y 12 años en un vehículo y luego otros 5 a 10 años en aplicaciones estacionarias. "Hay que hacerse cargo de esas baterías y aquí lo estamos haciendo de forma temprana para que cuando lleguen en masa tengamos una solución." Comentó Celis.

Una apuesta por la economía circular que busca reducir residuos y repensar el futuro de la energía. Darle una segunda vida a lo que parecía un desecho, generando una oportunidad para disminuir el impacto ambiental de la electromovilidad.