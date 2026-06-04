Por riesgo de electrocución e incendios: SEC prohibe a tienda de retail la venta de modelos de hervidores y arriesga multa

04 jun. 2026 - 15:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) prohibió a Falabella vender tres modelos de hervidores de la marca Recco (RHE-802C, RHE-172P y RHE-25Grand), comercializados entre octubre de 2025 y mayo de 2026, debido a un defecto detectado en su base.

Según informó el organismo fiscalizador, esta falla representa un riesgo para la seguridad de los consumidores. Además, confirmó que formuló cargos contra la empresa por incumplir la normativa vigente de certificación.

La investigación de la SEC permitió establecer que Falabella comercializó 4.876 hervidores con problemas de certificación. De acuerdo con los antecedentes recopilados, algunos productos fueron vendidos pese a contar con informes de certificación rechazados, mientras que otros fueron comercializados sin contar con la certificación de seguridad exigida.

Riesgo de cortocircuitos, electrocuciones e incendios

El problema detectado en los tres modelos se encuentra en la base de los hervidores, la cual no posee la capacidad de aislamiento necesaria frente a la humedad.

Esta condición expone a los usuarios a riesgos de cortocircuitos, electrocuciones e incluso incendios, motivo por el cual la SEC ordenó la prohibición inmediata de venta de estos productos.

Desde Falabella hicieron un llamado a las personas que adquirieron alguno de estos modelos para que los devuelvan en cualquiera de sus tiendas. La empresa informó que reembolsará el dinero invertido por cada uno de los productos afectados.

“La prioridad es la seguridad”

La superintendenta Marta Cabeza sostuvo que “la prioridad es la seguridad de las personas que usan a diario estos hervidores. Este es uno de los productos más usados en los hogares, en especial en esta temporada en que bajan las temperaturas y se usa más agua caliente. Por lo mismo, comercializar productos sin Sello SEC representa una situación de riesgo que no podemos permitir”.

La titular de la SEC añadió que, más allá de las devoluciones que pueda realizar la empresa a sus clientes, la compañía deberá enfrentar la eventual responsabilidad derivada de estas infracciones a la normativa vigente, considerando que la investigación ya cuenta con una formulación de cargos en su contra.

“La empresa arriesga multas de hasta 10 mil UTA ($8.580 millones), aunque el monto final a aplicar dependerá del mérito de la investigación en curso”, sostuvo la Superintendenta.