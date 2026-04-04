Sismo afecta a la zona norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico

04 abr. 2026 - 06:29 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 4 de abril se registró un sismo de magnitud 4,7 en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 06:22 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 22 kilómetros al oeste de Cuya, a 62 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.