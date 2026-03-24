AFEX y RedMigrantes firman acuerdo para humanizar el envío de dinero y potenciar la integración

24 mar. 2026 - 07:15 hrs.

AFEX acaba de dar un paso inédito en materia de integración: unir fuerzas con Red Migrantes para crear un espacio compartido al servicio de los inmigrantes en Chile. A partir de abril, su histórica sede ubicada en calle Matías Cousiño, en pleno centro de Santiago, será el punto de encuentro de esta alianza con la fundación que lleva casi una década apoyando la integración de extranjeros radicados en nuestro país.

El desafío es significativo e implica la capacitación especializada de los cajeros de Red Migrantes, quienes contarán con el respaldo tecnológico y los estándares de seguridad de AFEX para operar con la eficiencia y confianza que los clientes esperan. Esta colaboración representa una oportunidad estratégica para llegar a un segmento clave en el mercado de remesas al exterior.

Según estimaciones oficiales esta nueva agencia autorizada podría impactar a más de 1.089.049 personas, según datos de Sermig 2023. Todos ellos encontrarán en esta sucursal no solo la posibilidad de comprar divisas y enviar dinero a sus países de origen sino que además será un lugar donde podrán ser asesorados en materias de emprendimiento, negocios, previsión social, cowork y trámites migratorios, entre otros temas de interés.

El acuerdo, que se firmó entre Marcelo Caracci, gerente general de AFEX, e Iván Riascos, presidente de Red Migrantes, tendrá una vigencia de 3 años, renovable por períodos iguales y sucesivos, y viene a confirmar la consistencia del trabajo que están realizando en conjunto ambas entidades tanto en eventos comunitarios como en campañas de promoción específicas para la comunidad.

“Creemos que Red Migrantes es un aliado muy potente. De manera inédita estamos poniendo a su disposición esta sede que contará con nuestro know how para llevar a cabo las operaciones. El objetivo es poder acercarles y facilitarles la posibilidad de enviar dinero a cualquier país del mundo. También queremos construir confianzas para darnos a conocer a través de sus canales digitales y físicos”, explicó Marcelo Caracci, CEO de AFEX.

Por su parte, Iván Riascos, presidente de Red Migrantes, valoró el hito. “Esto nos permite abrir un punto de atención en el corazón de Santiago con alcance nacional. Apoyamos a las comunidades con un sistema de remesas fácil, rápido y seguro, mientras damos continuidad a nuestro trabajo social para generar una verdadera inclusión en Chile”.