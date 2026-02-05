Chile avanza en ranking internacional de marcas país: Listado es encabezado por Japón

05 feb. 2026 - 11:19 hrs.

Chile continúa consolidando su imagen a nivel internacional, según los resultados 2025 del Anholt Nation Brands Index. En esta medición, el país alcanzó el lugar 35 entre 50 naciones evaluadas, lo que representa un ascenso de tres posiciones respecto de 2024 y un avance sostenido desde 2023, cuando se ubicaba en el puesto 41. Este progreso posiciona a Chile como el país latinoamericano con mayor mejora en reputación internacional durante los últimos dos años.

El Anholt Nation Brands Index es uno de los estudios más relevantes a nivel global para evaluar la percepción de los países. Elaborado anualmente por la consultora Anholt & Co, el índice se basa en encuestas aplicadas a población general de 20 países, considerando 23 atributos agrupados en seis dimensiones clave: Exportaciones, Gobernanza, Cultura, Personas, Turismo e Inversión/Inmigración.

En la medición 2025, Chile destacó por un aumento de siete posiciones en el indicador de familiaridad, lo que refleja un mayor nivel de conocimiento del país en el exterior. Este incremento se evidenció en la mayoría de los países evaluadores, con avances especialmente notorios en mercados como Reino Unido, Australia, Arabia Saudita y Polonia, lo que sugiere una expansión del alcance internacional de la imagen país.

Respecto a la favorabilidad, América Latina y China entregaron las evaluaciones más positivas sobre Chile, confirmando que un mayor conocimiento se traduce en una mejor percepción general. En contraste, Europa y Japón siguen representando un desafío estratégico, al mostrar evaluaciones menos favorables y evidenciar la necesidad de reforzar los esfuerzos de posicionamiento en esos mercados.

El estudio también señala que la mejora de la imagen de Chile está impulsada principalmente por dimensiones experienciales como Personas, Cultura y Turismo. En comparación con otros países de la región, Chile presenta un mejor desempeño en Gobernanza y logró avances en cuatro de las seis dimensiones evaluadas, destacando Cultura y Exportaciones. A nivel de atributos, el país mostró mejoras en indicadores como Hospitalidad, Patrimonio Cultural, Excelencia Deportiva y disposición a comprar productos, mientras que la Belleza Natural se mantiene como su fortaleza principal a nivel global.

Japón lidera el ranking

En la medición 2025, nueve de los diez países líderes del ranking se mantienen sin cambios. Japón se posiciona como la marca país más atractiva por tercer año consecutivo, seguido por Alemania y Canadá. En contraste, Estados Unidos cae del séptimo al decimocuarto lugar, saliendo del top 10 por primera vez desde la creación del índice.

En América Latina, Brasil se mantiene como el país mejor posicionado (27°), seguido por Argentina (30°) y México (33°). En este contexto regional, Chile destaca como el país con mayor crecimiento reputacional desde 2023.