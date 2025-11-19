Tienda de ropa en Barrio Italia anuncia "descuento histórico" por cierre: ¿Hasta cuándo estará disponible la rebaja?

19 nov. 2025 - 14:29 hrs.

El último mes ha estado marcado por el cierre de tiendas en diferentes puntos del país, viéndose afectadas principalmente las que se dedican a la venta de ropa. Las más recientes son las clausuras de establecimientos en Concepción y otra en Santiago Centro, ambas con promociones para rematar sus últimas prendas.

Ahora, el listado sumará a una nueva damnificada. En sus redes sociales, un popular comercio anunció que su punto físico en Barrio Italia ya no va más, así que todo su catálogo está con un "descuento histórico". Según señaló, la rebaja es del 50%, válida exclusivamente pagando con efectivo o transferencia.

La noticia es protagonizada por Zeebra, cuya administración explicó las razones que motivan su salida de aquel tradicional barrio que comparten las comunas de Ñuñoa y Providencia en la Región Metropolitana.

¿Por qué Zeebra cierra en Barrio Italia?

A través de su cuenta de Instagram, la administradora indicó que "los cambios y cierre de etapas son para mejor (...) se vienen nuevos proyectos, nuevos caminos por recorrer. Solamente les diré que se viene algo grande, atentas a las redes porque ya les contaré".

Si bien no confirmó proyectos a futuro, por los comentarios de las usuarias dejó entrever que las regiones podrían estar consideradas en su planificación: "Podría ser, ya se viene la oportunidad de regiones", agregó la tienda.

Por cierto, Zeebra tiene otra sucursal en Apumanque (Las Condes), la que seguirá funcionando en condiciones normales, al igual que su sitio web.

¿Hasta cuándo está disponible el "descuento histórico" de Zeebra?

Las personas interesadas en los vestidos, faldas, conjuntos, chaquetas, tejidos, abrigos, blazer y más prendas de Zeebra pueden visitar la tienda, emplazada en calle Caupolicán 475, de martes a sábado (entre las 11 y las 19 horas) y el domingo (de 12 a 18 horas).

El "descuento histórico" del 50% permanecerá disponible hasta agotar stock o hasta el 27 de noviembre, día en que cerrará para siempre en Barrio Italia.

