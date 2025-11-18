El más grande fabricante de ropa para bebés cerrará más de 100 tiendas en Estados Unidos: ¿Cuáles son las razones?

18 nov. 2025 - 15:25 hrs.

Una severa crisis económica está atravesando el mayor fabricante de ropa para bebés en Estados Unidos, cuyos productos también se comercializan en Chile, a través de sucursales propias y una tienda importante del retail.

Resulta que Carter's anunció que durante los próximos tres años cerrará 150 locales repartidos por Norteamérica. Y en lo más inmediato, antes de que concluya 2025, eliminará 300 puestos de oficina, como una forma de proteger su disminuida rentabilidad financiera.

Por el momento, la medida es aplicable solo a territorio estadounidense, por lo que su funcionamiento en Santiago —Parque Arauco, Costanera Center y Mallplaza Oeste— y Viña del Mar —Mall Marina Oriente— no estaría sujeto a modificaciones.

¿Cuáles son las razones de Carter's para cerrar 150 tiendas en Estados Unidos?

Los antecedentes que influyen en la decisión son principalmente dos. Por un lado, en el tercer trimestre de 2025 registró ganancias por 757,8 millones de dólares (más de 703 mil millones de pesos chilenos), poco menos de lo obtenido en el mismo periodo del año pasado (758,5 millones de dólares).

Sin embargo, el hecho más alarmante para la compañía es la disminución del 62% en sus ingresos: de los 77 millones de dólares ($71 mil millones) que logró en 2024, pasó a ganar 29,1 millones de dólares ($27 mil millones).

Por si fuera poco, entre un año y otro, el margen operativo de Carter's —es decir, el porcentaje de los ingresos que queda como ganancia después de cubrir los costos operativos, pero antes de considerar impuestos e intereses— disminuyó del 10,2% al 3,8%.

Presidente y consejo directivo de Carter's bajarán sus compensaciones

"Estamos impulsando varias iniciativas, entre ellas, el cierre de tiendas minoristas con bajos márgenes, la adecuación de la estructura organizativa y la optimización de la oferta de productos. Creemos que estas acciones generarán ahorros importantes, mejorarán la estructura de costos y permitirán invertir en el crecimiento rentable y sostenido de Carter’s", declaró Douglas C. Palladini, director ejecutivo y presidente de la empresa.

Tan crítico es el escenario que atraviesa, que el propio Palladini y el consejo directivo disminuirán sus compensaciones en 2026 para paliar la crisis. Considerando todas las medidas, se espera que el plan permita ahorrar cerca de 35 millones de dólares (más $32 mil millones).

En Estados Unidos, las expectativas son que más de cien tiendas cerrarán entre 2025 y 2026, mientras que el resto hará lo propio en 2027. Si no aumentan las clausuras, el gigante de la fabricación de ropa para bebés seguirá teniendo más de mil establecimientos en toda Norteamérica.

