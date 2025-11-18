Restaurant que promete "chancho del bueno" llega al MUT: ¿Cuál es y en qué piso está ubicado?

18 nov. 2025 - 13:50 hrs.

El Mercado Urbano Tobalaba, más conocido como MUT y ubicado en Las Condes, suma un nuevo actor a su oferta gastronómica. Es un proyecto que apuesta por la cocina consciente y de origen, y que es encabezado por Juan José Píriz y Ignacio Salazar, junto al chef ejecutivo Mario Salazar.

Se trata de Chancho N°1, cuya propuesta de valor se sostiene en dos pilares: el rescate de técnicas tradicionales y conocimientos campesinos; y la trazabilidad total del producto, que permite conocer el origen y el proceso detrás de cada corte para asegurar calidad y transparencia.

Según señala el recinto, este enfoque implica creer en un modelo que privilegia el bienestar animal y la producción responsable. Esto, porque su materia prima son cerdos criados en libertad, sin hormonas ni antibióticos preventivos, alimentados con residuos orgánicos bajo un sistema de economía circular.

¿Dónde está el nuevo restaurante del MUT?

La nueva opción culinaria está ubicada en el piso -2 del Mercado Urbano Tobalaba. Como se infiere de su nombre, el gran protagonista de su menú es el cerdo, con sándwiches inspirados en la cocina campesina y acompañados de salsas artesanales y vegetales de temporada. También hay alternativas vegetarianas que siguen la misma lógica de origen y técnica.

Imágenes de las preparaciones y del nuevo restaurante en el MUT (Chancho N°1)

Además de la experiencia en mesa, Chancho N°1 incorpora una góndola con productos listos para llevar: cortes especiales, embutidos como longanizas y butifarras, charcutería artesanal y conservas elaboradas bajo principios de agricultura regenerativa.

Toda su carta se prepara desde cero, incluyendo panes, fermentos y encurtidos que rescatan métodos tradicionales con un toque contemporáneo, asegura el restaurante. Tan ambiciosa es su propuesta, que en su cuenta de Instagram promete "chancho del bueno".

Para el chef Mario Salazar, la propuesta va más allá de la cocina: "Queríamos dar sentido a cada preparación, saber de dónde viene lo que servimos y cómo se produce. Esta es una cocina que nace en la tierra y se expresa en la mesa", concluyó.

